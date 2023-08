Daniela Barcellona "Io nei panni di Eduardo Che impresa cantare la sua angoscia"

di Claudio Salvi

Proseguono i giorni del Rof. Questa sera alla Vitrifrigo Arena (ore 20), è in programma la terza rappresentazione (seconda replica) di Eduardo e Cristina, opera d’apertura della 4ª edizione del Rof e ultima del catalogo ad essere restituita al pubblico nell’edizione critica della Fondazione Rossini. E anche se c’è poco altro da far riemergere dall’Atlantide rossiniana, il fascino delle riscoperte rimane ancora intatto; sarà forse per questo che proprio "Eduardo e Cristina", pur essendo sostanzialmente un Centone, è quella che fino ad ora ha registrato la maggior presenza di pubblico. Tra le protagoniste del dramma in due atti che va in scena con la direzione di Jader Bignamini alla testa dell’Orchestra sinfonica della Rai, la regia, le scene, i costumi, le luci e le coreografie di Stefano Poda, c’è una veterana del Rof: il mezzosoprano triestino Daniela Barcellona. Applaudita ed apprezzata la sua parte nel ruolo (en travesti), di Eduardo, generale d’armi dell’esercito di Svezia.

Daniela Barcellona un ruolo impegnativo e di grande responsabilità.

"Sì e devo dire che tutto è andato nel migliore dei modi. Al Rof c’è sempre questo senso di partecipazione e di grande responsabilità. Sia dal punto da un punto di vista vocale (siamo a Pesaro), che da quello drammaturgico; e non è stato esattamente facile trasmettere allo spettatore quel senso di angoscia e di dramma di Eduardo nel sapere che al suo ritorno dalla battaglia vinta con l’Esercito russo la sua amata Cristina, (sposata in gran segreto prima della sua partenza e madre del figlio Gustavo), nel frattempo era già stata promessa da re Carlo di Svezia al principe reale di Scozia. Insomma dover trasmettere questa sua ansia e desiderio di far conoscere a tutti la verità. Ci sarà poi un lieto fine, ma la tensione è avvertibile per tutta l’opera".

Una prima assoluta alla cui prova lei era particolarmente attesa...

"Sì lo sapevo e ritornare a Pesaro con un ruolo di così grande responsabilità non è stato facile. Ma mi ha rincuorato il fatto che vocalmente conoscevo già molte di quelle arie, essendo l’opera sostanzialmente un Centone e avendo già cantato in ’Adelaide’, ’Ricciardo e Zoraide’, ’Ermione’. La difficoltà più grande è stata ristudiare tutte le parti con parole diverse (problema comune con gli autoimprestiti), ma alla fine tutto è andato per il meglio".

Difficoltà dal punto di vista vocale?

"Direi nessuna, tutto abbastanza agevole con una tessitura che gravava più sui centrali e gli acuti".

Non le pare che questa regia abbia penalizzato la musica?

"Direi che abbiamo lavorato molto perché la parte scenica, come dicevo, restituisse tutta la tensione che questo soggetto, tra passioni, amori, guerre e contese, impone. E’ stato un lavoro di equilibrio tra regia e musica". Un ritorno a Pesaro da dove tutto sostanzialmente è cominciato

"Sembra scontato dirlo, ma tornare a Pesaro e cantare Rossini è come mettersi un vestito comodo. Qui mi sento a casa; mi fermano per strada, mi fanno domande. E in effetti qui è cominciato davvero tutto nel 1996 con ’Ricciardo e Zoraide’ anche se il vero successo è arrivato nel 1999 con Tancredi. Da lì in poi sono arrivate scritture, contratti e tante soddisfazioni. Poi una presenza costante per ben 10 anni". E comunque sempre in ruoli maschili

"Speriamo che Ernesto Palacio (il sovrintendente del Rof ndr) in futuro possa affidarmi finalmente un ruolo femminile".