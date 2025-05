Daniele Roccato protagonista con ‘Il Tao dell’Improvvisazione’

Prende il via oggi e proseguirà fino a giovedì alla Chiesa di San Filippo di Fossombrone, ‘Il Tao dell’Improvvisazione’, un evento musicale che avrà come protagonista uno dei più importanti contrabbassisti contemporanei a livello internazionale: Daniele Roccato.

L’artista veneto sarà impegnato insieme all’ensemble elettroacustico del Lims, il Laboratorio di Improvvisazione per la Musica Sperimentale, una realtà nata nel nostro territorio che da anni si occupa di promuovere i linguaggi sperimentali e le pratiche di improvvisazione musicale attraverso workshop e concerti, fondata e diretta da Lorenzo Binotti.

"‘Il Tao dell’Improvvisazione’ – spiegano gli organizzatori - è un atelier di improvvisazione musicale nel quale si sperimentano alcuni metodi per favorire e sviluppare il libero fluire della creatività, stabilendo una profonda connessione con il momento presente".

Il laboratorio, progettato e diretto dal maestro Daniele Roccato, prevede tre giorni di formazione (circa sei ore al giorno di attività) e un concerto finale aperto al pubblico.

Oggi e domani dalle 15 alle 21 e giovedì dalle 15 alle 22,30, quando terminerà il concerto. Per partecipare occorre inviare una mail con oggetto ‘Il Tao dell’Improvvisazione’ all’indirizzo limsorchestra@gmail.com specificando le proprie generalità e lo strumento suonato. Poiché si lavorerà in acustico, chi ha strumenti che richiedono l’amplificazione dovrà essere tecnicamente autonomo.

Daniele Roccato che, come detto, è uno dei massimi contrabbassisti sul piano internazionale, prima di intraprendere la carriera da solista (verso la metà degli anni ’90) è stato primo contrabbasso in diverse orchestre di spessore e prima ancora ha rivestito questo ruolo in alcune importanti formazioni giovanili, tra le quali l’European Union Youth Orchestra.

