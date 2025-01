Danneggiato tubo del gas. Strada chiusa, traffico in tilt. Lavori per rimediare

Un pomeriggio di disagi del traffico quello di ieri nell’alta valle del Metauro. Nella strada tra Urbania e Sant’Angelo in Vado intorno alle 15 una ditta al lavoro per realizzare dei sondaggi per Anas relativi ai futuri progetti della Fano-Grosseto ha danneggiato una tubatura del gas. Per precauzione è stata chiusa la strada deviando il traffico per consentire ai tecnici di lavorare in sicurezza al ripristino. Sul posto erano presenti la Polizia Locale dell’Unione Montana, Vigili del fuoco e Carabinieri.

Subito intervenuti i tecnici di Marche Multiservizi hanno isolato la perdita facendo un bypass con relativa riparazione, lavorando fino a tarda notte per riportare la situazione alla normalità. Molte le auto costrette a prendere una viabilità alternativa transitando da Peglio per raggiungere l’alta valle del Metauro o la vallata del Foglia. La strada è rimasta chiusa per tutta la serata. a. a.