Danneggiò sei macchine, solo un proprietario si presenta La riforma Cartabia allevia la pena

Era accusato di aver spaccato tergicristalli e fatto altri danni a sei auto, in una via di Pesaro. Imputato di questo reato un cittadino del Mali (Africa occidentale), Adama Traore, 23 anni.

Il processo a suo carico si è svolto ieri mattina, in tribunale a Pesaro. Non solo danni. Un cittadino infatti lo aveva visto dalla finestra mentre faceva quei danneggiamenti, aveva quindi chiamato i carabinieri e quando un militare aveva tentato di fermarlo era stato colpito dal 23enne da una chiave inglese. Da qui anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ieri il 23enne, difeso d’ufficio dall’avvocato Marco Vitali del foro di Pesaro, è stato condannato a 9 mesi. Una condanna sicuramente più lieve grazie alla entrata in vigore della riforma Cartabia. Infatti, solo una delle sei parti offese si è presentata al processo, le altre evidentemente hanno pensato che non ne valeva la pena, perchè mai sarebbero riuscite ad essere risarcite per i danni subiti. Quindi, il 23enne è stato assolto per 5 danneggiamenti, perchè i 5 soggetti danneggiati non sono intervenuti nel processo e non hanno confermato la querela. Ed è stato invece condannato invece per il danneggiamento dell’unica altra parte offesa che invece aveva confermato la querela, oltre che per le lesioni e la resistenza a pubblico ufficiale a danno del carabiniere. Nel caso in cui non fosse stata in vigore la riforma Cartabia, la pena per lui sarebbe stata più pesante.