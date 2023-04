Danni alla festa per l’Italia Zero risarcimenti

Totem pubblicitari spaccati con pugni e calci durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia nel 2021. Non tira fuori neanche un euro di risarcimento danni, ma intanto ieri ha patteggiato la pena a 6 mesi di reclusione. È la prima condanna per quegli atti vandalici contro la segnaletica con i nomi degli alberghi alla Palla di Pomodoro. L’imputato è un giovane domiciliato a Pesaro, difeso da un avvocato di Cerignola. L’altro è a dibattimento. Ma è ancora in tempo per chiedere anche lui di patteggiare la pena. Il suo legale, l’avvocato Enrico Cipriani, si prepara a concordare la pena con la procura.