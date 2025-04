Danni da fauna selvatica, scatta la protesta: "Vogliono soltanto ridurre i risarcimenti"

Si preannuncia accesa la manifestazione di protesta in programma per questa mattina alle 11, davanti alla sede dell’ATC di Fano al Codma. La miccia è stata accesa dal nuovo regolamento regionale sulla gestione dei danni da fauna selvatica, che secondo molti operatori del settore agricolo rappresenta un colpo durissimo per l’intero comparto. A guidare la mobilitazione è Andrea Busetto, promotore dell’iniziativa, ma tra i partecipanti ci sarà anche Sara Tomassini (foto), presidente del Distretto Biologico Terre Marchigiane. La sua presenza, tuttavia, non è priva di riserve. "La causa è giusta, i metodi sbagliati", dichiara Tomassini con fermezza, spiegando di aderire alla protesta pur non condividendone l’impostazione aggressiva. Ma è sul contenuto del regolamento che la presidente non ha dubbi: "Va ritirato immediatamente. Il testo è pensato per ridurre i risarcimenti, che dal 2012 a oggi sono cresciuti da un milione a dieci milioni di euro. Ma così si mina alla base il diritto soggettivo dell’imprenditore agricolo e si viola l’articolo 44 della Costituzione. L’agricoltore deve coltivare, non gestire la fauna selvatica, che per legge è patrimonio indisponibile dello Stato e la cui tutela è competenza della Regione". La nuova procedura, che obbliga gli agricoltori a rivolgersi alle associazioni di categoria per inoltrare le domande tramite la piattaforma Siar, rappresenta per Tomassini un aggravio economico e burocratico: "Tra i 90 e i 120 euro per presentare la pratica, quando prima bastava una Pec". A far discutere è anche il cambio del metodo di quantificazione dei danni, che non si baserà più sulle quotazioni della Borsa Merci di Bologna, riferimento nazionale, ma su un decreto regionale. "La Regione non può stabilire il prezzo delle derrate – incalza – è un’operazione arbitraria, pensata per ridurre l’indennizzo". Tomassini critica anche le grandi associazioni agricole: "Si sono piegate a un regolamento che favorisce cacciatori e cinghialai, in vista delle elezioni regionali. Si rischia di mettere in ginocchio il settore primario. È un’operazione miope, che compromette tutta la filiera, dalla coltivazione alla trasformazione". Tra le conseguenze più gravi, la progressiva scomparsa di colture tradizionali come ceci, lenticchie e girasoli. E i tartufi? "Anche loro a rischio: i cinghiali sono ghiotti di prodotti del bosco non trattati". Oltre al danno economico, anche quello sociale e ambientale. "Chi ha il coraggio di vivere nelle aree interne, con branchi di cinghiali e lupi? Il turismo rurale è in crisi". Infine, un appello: "Servono interventi straordinari. Bisogna incaricare professionisti per abbattere gli animali in eccesso e riportarli ai parametri di legge".

Tiziana Petrelli