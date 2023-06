"Danni dall’alluvione: ristori per tutti"

Includere anche gli altri Comuni danneggiati dal maltempo di maggio tra i beneficiari dei ristori statali e inserire qualche loro rappresentante tra i partecipanti al tavolo di confronto col Governo. Sono le richieste che il sindaco di Monte Grimano Terme ha avanzato in diretta nazionale a Tg2 Post, trasmissione di Rai2, mercoledì sera.

"Siamo stati colpiti in maniera molto pesante, soprattutto sotto al profilo delle infrastrutture – ha spiegato Elia Rossi –. Diverse strade sono sparite e l’emergenza sembra non avere fine: le piogge di questi giorni continuano ad aggravare la situazione. Martedì abbiamo dovuto chiudere anche un ponte che collega due frazioni, ora parzialmente isolate, e stiamo lavorando per creare una via alternativa a queste famiglie". Tale ponte è quello sul Conca, lungo la strada comunale che connette Ca’ Secco e Caramella: si parla di un danno da un milione di euro, emerso solo una volta rientrata la piena del fiume, e l’amministrazione sta pensando di sostituire la struttura con una piccola diga, che darebbe garanzia anche a valle.

"Abbiamo necessità che da qui in avanti ci sia un continuo sostegno – ha continuato Rossi –. Il tavolo istituito dal Governo va nella giusta direzione, perché permette a tutta la filiera di dialogare e quindi di recepire le nostre esigenze. Spero solo in due cose: che sia inclusa, perlomeno dalla fase immediatamente post emergenziale, tutta quella rete di piccoli Comuni che purtroppo al momento non fa parte della fase emergenziale, ma che ha estremo bisogno di un supporto dallo Stato, e suggerisco di far sedere anche qualche rappresentante dei piccoli Comuni a quel tavolo, perché le nostre esigenze sono diverse da quelle di Cesena, Forlì, Ravenna o Pesaro". Alla trasmissione è intervenuto anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che ha parlato della necessità di "mettere in sicurezza le tante frane, ripristinando viabilità e la normalità. L’incontro di Roma mi è sembrato molto positivo, ringrazio il Governo e Giorgia Meloni perché l’approccio che hanno avuto, sia all’indomani dell’alluvione di settembre, sia oggi, è un approccio attivo, pragmatico, che tende a prendere la situazione in mano e a provare a dare subito risposte. Questo atteggiamento in passato non si era visto. Ora lavoriamo con un tavolo permanente attorno all’emergenza, anche per cercare soluzioni durature a un fenomeno che fa paura perché, per intensità e frequenza, comincia a essere molto impattante. Al Governo ho chiesto di dare una risposta alla viabilità, a quelle emergenze, con smottamenti, frane e dissesto idrogeologico, che toccano larga parte del nostro paesaggio, e un nuovo approccio alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi. Troppo spesso si vedono alvei in continuità con gli argini e questo limita il potenziale di acqua che si può raccogliere durante precipitazioni intense".

Nicola Petricca