Danni in due terzi del tunnel. La riapertura è un’incognita

Le pareti e la volta annerite dal fumo, l’asfalto rovinato, i frammenti dei finestrini a bordo strada, alcuni cavi dell’elettricità divelti e buona parte dell’impianto d’illuminazione compromessa. Così si presenta la galleria "Ca’ Gulino" della variante della Ss 73 bis che connette Urbino a Fermignano, conosciuta anche come "Bretella", luogo dell’incidente che mercoledì è costato la vita all’equipaggio dell’ambulanza 1408 della Potes di Fossombrone, Stefano Sabbatini, Cinzia Mariotti e Sokol Hoxha, e al paziente che stavano portando in ospedale, Alberto Serfilippi. Nel tunnel, temporaneamente chiuso alla circolazione, si avverte ancora distintamente l’acre odore lasciato dall’incendio che ha distrutto sia il mezzo dei sanitari, sia il pullman gran turismo proveniente dall’Ascolano con cui si è scontrato, e ora serviranno un corposo intervento e delle verifiche prima della sua riapertura: "Appena è stato possibile entrarci, dopo l’incidente, abbiamo fatto una ricognizione sommaria, rilevando soprattutto che sia stato l’impianto d’illuminazione a subire i danni maggiori – spiega Carmine Piccirillo, capo centro di Anas, società che ha la competenza sulla variante –. I due terzi della galleria risultano danneggiati e l’estradosso presenta danni da fumo, quindi necessita una ritinteggiatura, mentre non sembrano esserci problemi con gli impianti di ventilazione. Solo quando tutto questo sarà stato risistemato, e dopo una verifica strutturale più attenta, si potrà riaprire la galleria. Nel frattempo, il traffico è stato deviato sul vecchio tracciato della strada statale, in località Conce: è pressoché parallelo a quello della variante, quindi la circolazione non ha subito grosse variazioni ed è abbastanza scorrevole". Per determinare i tempi di riapertura della bretella, dalla stessa Anas, che era già intervenuta per la gestione della viabilità dopo l’incidente, fanno sapere che sarà prima necessario che i tecnici specializzati completino le verifiche sulla galleria. Tempi che il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, si augura "siano più brevi possibile. Ora contatterò Anas per cercare di capire meglio la situazione. Intanto, abbiamo chiesto alla ditta incaricata di effettuare alcuni interventi di manutenzione dell’asfalto, già cominciati, lungo il vecchio tracciato della Ss 73 bis: stiamo cercando di sistemarla per agevolare la viabilità, perché non è una strada perfetta".

Nicola Petricca