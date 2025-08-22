Sam, un addio pesante

CronacaDanni, la Provincia fa la prima conta. Tromba d’aria scoperchia capannone. E anche l’agricoltura ha sofferto
22 ago 2025
REDAZIONE PESARO
  Danni, la Provincia fa la prima conta. Tromba d'aria scoperchia capannone. E anche l'agricoltura ha sofferto

L’insalata annegata nel fango in un’azienda di Borgo. Piandimeleto rimasta isolata

Tredicimila piantine di insalata nell’acqua e nel fango. Maurizio Pierotti, agricoltore di Borgo Santa Maria, conta i danni: "Ottomila euro di lavoro, una disdetta". Anna Giampaoli, dell’azienda agricola "Semi di Zucca" di Roncosanbaccio ha visto distrutto "tutto il raccolto dell’insalata, ma anche fagiolini e le colture che fanno uso di canne". A Montecalvo in Foglia, ieri sera i vigili sel fuoco erano ancora in azione: "Una tromba d‘aria ha scoperchiato un capannone e ha portato le lamiere del tetto in strada, causando la chiusura della ss744 in zona industriale e ingenti danni a macchine e materiali – spiega il sindaco, Donatella Paganelli –. Diverse strade sono state interrotte, sono saltate corrente e linee telefoniche, a San Giorgio la ss744 è stata invasa da un fiume di terra e acqua scesa dai campi a monte. A Montecalvo, in centro, un fulmine ha colpito un albero e un grosso tronco si è conficcato nel parabrezza di un‘auto parcheggiata sotto alle mura. A Ca‘ Gallo una quercia di oltre 400 anni si è abbattuta sulla strada, urtando la recinzione dl un‘abitazione. Inoltre, dei garage sono stati inondati. Prontamente sono intervenuti la polizia locale, il maresciallo dei carabinieri, la protezione civile comunale, operai comunali e Anas, oltre a me, e tanti ragazzi volontariamente di sono messi a disposizione".

L‘altra area più colpita è quella di Monte Cerignone-Monte Grimano Terme. Nel primo comune, il sindaco Davide Giorgini parla di allagamenti di abitazioni e numerose cadute di alberi: "E’ mancata la luce in alcune frazioni per diverse ore". A Monte Grimano i danni sono arrivati fino alla casa del sindaco stesso, Elia Rossi, che ha anche documentato i problemi causati dalla pioggia e soprattutto dal fortissimo vento: "Sembrava una tromba d‘aria. Dove è passato, ha divelto alberi e fili del telefono, causando vari blackout. Ci sono danni anche alla piscina Pop Belvedere". Tanti alberi caduti e diverse strade interrotte a Sassocorvaro Auditore, dove diverse erano tappezzate di rami e fogliame per la pioggia e il vento caduti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operai comunali e la protezione civile, che il sindaco Daniele Grossi ringrazia per l‘aiuto. Una pianta è caduta sulla provinciale Urbinate, all‘uscita di Gallo di Petriano, lato Pesaro, interrompendo temporaneamente la principale via di collegamento tra le due città capoluogo e costringendo varie auto a tornare indietro. Piandimeleto è senza rete sim con disagi enormi per privati e aziende. "Attualmente – fanno sapere dalla Provincia – c’è solo una strada chiusa, la Sp95 Santa Barbara che da Padiglione di Tavullia sale fino a Belvedere Fogliense. Sono stati fatti circa una trentina di interventi". Il dirigente che ha coordinato gli interventi nella notte con il geometra Damiano Bartocetti e l’ingegnere Debora Boccalini presenti nella Sala operativa in via dei Cacciatori, parla di circa 80mila euro di danni a una prima stima sommaria.

Nicola Petricca

Davide Eusebi

