Dante Ferretti e la ricerca eterna della bellezza

Un grande marchigiano nella città di Raffaello: oggi lo scenografo tre volte premio Oscar Dante Ferretti sarà ad Urbino per presentare, alle ore 18 nella sala convegni di Palazzo Ducale, il suo libro “Bellezza imperfetta. Io e Pasolini“, scritto assieme a David Miliozzi e dedicato all’intenso rapporto di lavoro e amicizia tra lo scenografo e il regista. Domani Ferretti si sposterà poi a Fano per una giornata dedicata al rapporto tra allestimenti scenografici e la tradizione del carnevale.

Ferretti, maceratese, classe 1943, ha mosso i primi passi nel mondo del cinema con alcuni “peplum“ di Cinecittà girati proprio nelle Marche, per poi collaborare con i più importanti registi italiani e di Hollywood. Ma una tappa a Urbino ancora mancava: "Sarà per me la prima volta nella città ducale – ci dice al telefono, mentre si sta preparando per la trasferta di oggi – e ne sono felicissimo. Anzi, mi vergogno di non esserci mai venuto. Ormai ho cinquant’anni più IVA – aggiunge ridendo – ed era ora di colmare questa lacuna, la patria di Raffaello. È per me una gioia poter raccontare a tutti quello che è stato il rapporto con Pierpaolo Pasolini, con cui ho fatto otto film in dodici anni e con il quale ci si capiva con uno sguardo. Un aneddoto? Quando ricostruii tutto l’ambiente in stile anni Trenta per il film “Salò“, tazzine comprese, Pasolini si emozionò tantissimo: gli ricordava i tempi dell’infanzia. Purtroppo fu l’ultimo film che facemmo".

Il volume, che verrà presentato assieme a Gianluca Carrabs, Massimo Puliani e Daniele Innamorati con la moderazione di Lella Mazzoli, ripercorre le tante sfaccettature e i ricordi di un sincero rapporto: "Come dice il titolo, Pasolini ha insegnato a Ferretti – ci spiega il curatore David Miliozzi – che la bellezza è sempre imperfetta; senza errori non c’è bellezza e ogni essere umano è bello proprio perché imperfetto. Nei film come nella realtà. Scrivere questo libro insieme a Dante è stata una delle più grandi emozioni della mia vita. Sentire i racconti di Pasolini è stato come conoscerlo di persona. Agli inizi, puntare su Ferretti fu una scommessa, era giovanissimo, ma questo fa capire quanto Pierpaolo sapesse intuire i talenti e valorizzare i giovani. Quando purtroppo fu trovato morto, Dante mi ha confidato che è come se fosse morto anche lui".

Domani, Ferretti scenderà a Fano, dove alle ore 11 visiterà i capannoni dei carri di carnevale per osservare i carristi all’opera, mentre alle 17 sarà al Teatro della Fortuna per un incontro dal titolo “Immaginare Prima“, un dialogo per esplorare la sua carriera insieme a Miliozzi che sarà anticipato da una introduzione di Francesco Gesualdi, responsabile di Marche Film Commission. Durante l’evento, verranno esposte alcune scenografie realizzate dagli studenti del Liceo Artistico, ispirate alle tecniche del Maestro.