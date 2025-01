Dante Ferretti e Pier Paolo Pasolini: un sodalizio durato undici anni

"Io e Pierpaolo Pasolini: un sodalizio lungo undici anni", parola di Dante Ferretti, che verrà a raccontare la speciale amicizia col regista venerdì 24 a Urbino. Lo scenografo e costumista tre volte premio Oscar sarà alle ore 18 nella sala convegni di Palazzo Ducale per presentare il suo nuovo libro in anteprima nazionale, assieme al coautore David Miliozzi.

Il libro, intitolato “Bellezza imperfetta. Io e Pasolini“ (Pendragon), racconta il un’amicizia cominciata da giovanissimo, sul set de “Il Vangelo secondo Matteo“ e terminata solo con la morte dello scrittore e regista nel 1975. Ripercorrendo il lungo tratto di carriera che ha condiviso con Pasolini, Ferretti mostra anche gli straordinari bozzetti delle scenografie che hanno dato forma all’immaginario filmico pasoliniano, confrontandoli con i fotogrammi degli stessi film.

Un ritratto scanzonato e crepuscolare di un uomo che possedeva il dono di capire il suo tempo, insieme al sapore di un’epoca irripetibile del cinema italiano e internazionale (tra gli altri Federico Fellini, Elio Petri, Maria Callas, Martin Scorsese, Tim Burton). Le pagine rivelano il volto inedito di un artista immenso, capace, sul set e nella vita, di investire le persone che gli erano accanto di un’energia umana e intellettuale tanto potente da cambiarle per sempre. L’incontro, a ingresso libero, vede l’introduzione di Gianluca Carrabs, coordinatore dell’iniziativa: "Ho voluto fortemente il maestro Ferretti a Urbino, e lui ne è stato subito entusiasta ed ha accettato di fare la prima presentazione proprio qui, nel palazzo simbolo del Rinascimento; tra l’altro quest’anno ricorrono i cinquanta anni dalla scomparsa di Pasolini, per cui è un duplice omaggio. L’evento è sostenuto e patrocinato dall’associazione culturale Iniziativa Democratica ed è organizzato da C&C Insurance in collaborazione con Montefeltro Libri e con la Galleria Nazionale delle Marche".

Oltre ai due autori e a Carrabs, modererà il tavolo Lella Mazzoli, direttrice dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino, e dialogheranno con Ferretti Massimo Puliani, docente dell’Accademia delle Belle Arti di Urbino, studioso del cinema e del teatro di Pasolini, e Daniele Innamorati, delegato alla cultura di Iniziativa Democratica, avvocato esperto di cinema.

gio. vol.