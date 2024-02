Dante: istituto professionale Donati scelto per l’amore verso il poeta

La Società Dante Alighieri per i 700 anni dalla morte del poeta (1321-2021) avviò il progetto "Dante secondo Lei", riflessione sul rapporto tra Dante e il femminile che si concentra su alcune protagoniste della Commedia. Ne è nato un testo con lo stesso titolo, presentato a Roma nel 2022. Il volume contiene 100 interviste (come i 100 canti della Commedia) realizzate da Giuliana Poli a donne della cultura, dell’impresa e della rete Dante. Il progetto è proseguito ampliando le interviste a 22 uomini della cultura, dell’impresa, della politica e dello spettacolo. Ma sono state coinvolte anche le scuole superiori di 39 città italiane e straniere: tra queste c’era l’istituto di istruzione superiore Luigi Donati di Fossombrone.

Ne sono nate due nuove pubblicazioni, Dante secondo Lui (interviste a uomini della cultura, dell’impresa, della politica e dello spettacolo) e Dante secondo Noi (interviste agli studenti), che saranno presentate a Firenze oggi 8 febbraio.

Per il "Luigi Donati" l’iniziativa ha coinvolto le due quarte del corso Professionale (servizi sanitari e assistenza sociale): le classi di Fossombrone sono state premiate per degli elaborati che si sono distinti e che sono stati inclusi in una delle due pubblicazioni edite dalla Dante. Così Giuliana Poli sulla qualità dei testi "forsempronesi": "I ragazzi dell’Istituto professionale di Fossombrone si sono distinti in modo particolare per la qualità dei loro elaborati. Per qualsiasi persona che lo ha affrontato sui banchi di scuola, Dante è un qualcosa di prezioso, e specialmente per i nostri ragazzi è un faro. Gli studenti dell’Ipsass Fossombrone l’hanno scritto nei propri testi, ci sono entrati dentro, e proprio per il fatto che, almeno in apparenza, essendo iscritti a un corso professionale sono meno portati ad affrontare il Poeta in maniera approfondita sui banchi di scuola, hanno contraddetto questo modo di vedere Dante, un po’ accademico, ma al contrario lo hanno colto al meglio, distinguendosi fortemente". Dal Donati, oggi, una delle studentesse che ha partecipato al progetto, Lucia Bargnesi, parlerà in streaming per qualche minuto. L’evento sarà in diretta streaming su www.dante.global, su Facebook.com/PalazzoFirenze e su YouTube/ladanteit.