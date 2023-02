Danza d’autore, un bando per aiutare le nuove generazioni

E’ una opportunità da non perdere quella offerta da Amat ai giovani artisti che vogliono fare una concreta esperienza professionale per un utile avvio alla carriera nel settore della danza. Fino al 31 marzo sono aperte infatti le iscrizioni per partecipare alla Vetrina della giovane danza d’autore promossa dal Network Anticorpi XL, di cui Amat è partner per le Marche, che avrà luogo a Ravenna dal 14 al 16 settembre 2023 nell’ambito di Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore. L’iniziativa si rivolge ad autori e autrici italiani, formazioni, collettivi, gruppi-compagnie che operano nell’ambito della danza contemporanea e di ricerca e della performing art senza limiti di età (purché maggiorenni) e che creano spettacoli da meno di 5 anni, oppure che hanno realizzato la loro prima produzione a partire dall’anno 2018.

Gli autori delle creazioni selezionate prenderanno inoltre parte al percorso di accompagnamento “eXtra“: il momento di presentazione delle creazioni viene preceduto da un ciclo di incontri online. I progetti per partecipare alla Vetrina – un importante momento di visibilità a livello nazionale per giovani coreografi e danzatori - dovranno essere inviati entro le ore 12 del 31 marzo. Info su www.networkdanzaxl.org (https:bit.lycall_vetrina_2023).