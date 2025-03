Danza e anima con Cottini su Rai 3

Modello, volto di Asim e ballerino. Ivan Cottini oggi torna in televisione con un progetto tutto dedicato alla danza. Appuntamento, dunque, oggi alle 10 su Rai3 con la trasmissione “O anche no“ e in replica lunedì notte all’1. Cottini con il suo spazio fisso nella trasmissione, dal titolo “In forma con Ivan“, porterà il pubblico a Montegranaro per un evento di Admo Marche per sensibilizzare la cultura della donazione di midollo osseo.

Per la prima volta in televisione, un intenso assolo di Ivan e il racconto delle sue emozioni più profonde. Ivan Cottini, attivissimo sui social, continua a portare il suo amore per il ballo e la creatività e la sua lotta alla sclerosi multipla. Un messaggio, il suo, che negli anni ha conquistato centinaia di migliaia di persone grazie alla forza e alla generosità. Di questo ultimo servizio nel programma di Rai 3 racconta: "Per me è stato molto bello questo progetto e ringrazio la Rai e il programma “O anche no. La scuola è di tutti“ che mi ha dato la possibilità finalmente di far vedere cosa c’è dietro lo sforzo e il sacrificio che faccio" conclude Ivan Cottini invitando tutti a guardare il suo servizio anche su Rai Play per chi mancasse l’appuntamento nell’orario di trasmissione.