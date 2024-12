Danza e musica per Natale

Piazza Duca Federico diventa palcoscenico nel sabato prenatalizio di Urbino: domani, alle 16, la scuola di danza Chorus proporrà, all’ombra di Palazzo ducale, un saggio di fine anno. Spazio anche per i più piccoli, alle 15,30 nel Cinema Nuova Luce, con la proiezione del film animato Zootropolis e un laboratorio creativo. Le iniziative rientrano nel “Natale di stelle“, organizzato dal Comune di Urbino.

· FERMIGNANO. A Fermignano prosegue oggi il “Natale da vivere“ promosso dall’amministrazione, con l’inaugurazione della mostra dei lavori realizzati dalla scuola media Bramante e dalla Scuola del Libro di Urbino nell’ambito del concorso “Boom - Tra cibo e arte il futuro“. Appuntamento alle 18 nella Galleria Bramante. Domani giornata di laboratori per grandi e piccoli, con animazioni e giochi in piazza Garibaldi, dalle 15.30, mentre domenica arriverà “Il villaggio nascosto dei non-so-chi“, spettacolo itinerante interattivo a cura di ET Eventi e Teatro.