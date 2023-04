Danza e studio dell’arte coreutica A Cagli progetto in punta di piedi

Si svolgerà sabato 22 aprile al Teatro Comunale di Cagli la seconda parte di "Dance Body Shelter", il progetto che nasce a seguito del concorso di danza "La Trama dei Corpi" e vede la collaborazione dei suoi due direttori artistici, Benilde Marini e Bernard Shehu, con il direttore artistico del Teatro comunale di Cagli Sandro Pascucci. Danza e studio dell’arte coreutica sono al centro di questo progetto che intende permettere a giovani emergenti di usufruire di un palcoscenico prestigioso e importante per proporre le loro produzioni.

Nel contesto del concorso dell’anno scorso sono stati selezionati Giovani emergenti sia in qualità di coreografi che in qualità di danzatori, grazie ad una giuria rappresentata da Clarissa Mucci, Alessandro Macario, Eugenio Buratti e Sabatino D’Eustacchio. Dopo il convegno che si svolgerà nella sala Mencherini del Ridotto del Teatro comunale di Cagli sabato alle 17 dal titolo "Conversazioni sul corpo danzante", a partire dalle 21 si proseguirà con una serata fatta di una serie di quadri, ognuno di questi di stile differente. Nella prima parte della serata ci sarà "Baco" la coreografia di Beatrice Foglia in collaborazione con Sara Ariotti.

A seguire "Dark thunder" di Mirko Paparusso. Nella seconda parte della serata verrà rappresentato "Cinque" trasposizione danzata ispirata al romanzo della Serrano. In scena Alessandro Marconcini con la collega e compagna di vita Sara Ongaro. La serata si chiude con la compagnia giovanile "Danz’Art" del Centro Professionale Gubbio di Cecilia Monacelli con la coreografia e concept di Afshin Varjavandi "The Garden" in cui 12 giovani danzatrici si interrogano sulla natura delle cose e sull’esistenza stessa, in una danza scevra da definizioni, tra contemporaneo, urban e movement research. Insomma una giornata ricca di spettacoli originali e di qualità con un convegno che arricchisce il tutto. Info. 393 9690277.

b.t.