Danza, Fermignano si anima

Oggi è il grande giorno per "29 aprile, Giornata della Danza" ospitata a Fermignano all’ex Lanificio Carotti per l’8ª edizione grazie all’associazione culturale Indipendance. A partire dalle 18,30 verranno presentate quattro performance site specific. Due di queste saranno l’esito di un percorso formativo per giovani danzatori Atelier di Ricerca promosso dalla Compagnia Dna di Bologna. I due coreografi di rilievo sulla scena contemporanea accompagneranno i partecipanti nella scoperta della propria poetica, tra gesto, voce e composizione.

Protagonista della serata sarà il coreografo e performer israeliano Michael Getman, artista di respiro internazionale, le cui opere sono state presentate in diversi festival in tutto il mondo, che presenterà 1st-One. Un’altra pièce inedita, frutto del primo Atelier di Ricerca da poco concluso a Bologna, sarà …And Change diretta da Marigia Maggipinto, danzatrice in numerose produzioni di Pina Bausch che attualmente collabora con la Fondazione a lei dedicata. Ad affiancare i due lavori realizzati nel contesto del progetto formativo, la performance Alle Cose Invisibili di Elisa Pagani, direttrice artistica e coreografa della Compagnia Dna, che porterà in scena i danzatori della Compagnia. A chiudere la serata sarà il Collettivo Flow, giovane formazione composta da danzatori del territorio, che si esibirà nella performance Area #6. La coreografia di Irene Saltarelli, danzatrice e coreografa di Urbania è realizzata su musiche originali di Enrico Lupi. Ingresso con biglietto cortesia a 3 euro.

Per la sezione Indialogo, dedicata all’incontro tra danza e altre forme di espressione artistica, oggi dalle 17 alle 20, verranno proiettati i 10 video finalisti della III edizione di Interfaccia Digitale, premio di videodanza promosso da Hangartfest. Ingresso libero.

Il programma completo è su www.indipendance.org