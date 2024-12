Danzatrici sui trampoli e pista di pattinaggio

Mercatini, villaggio del Natale e pista di pattinaggio. Anche oggi il Natale di Urbino è pronto ad accogliere cittadini e turisti con iniziative e divertimenti sotto le stelle ducali. Questo pomeriggio a partire dalle 17, la Proloco di Urbino in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha ideato uno spettacolo con una compagnia di artisti che proporrà l’esibizione di “farfalle luminose“. Un fluttuare di danzatrici sui trampoli che si muoveranno in più punti del centro storico, dalla piazza della Repubblica fino a via Raffaello, all’incrocio con via Bramante, in via Mazzini, via Veneto e corso Garibaldi.

Attorno alle 18, dopo un momento di animazione in piazza della Repubblica ci sarà una vera invasione di bolle di sapone, esaltata da giochi di luci e musica. Uno spettacolo inedito, che è stato pensato per tutti, nell’ultima domenica prima del Natale. Il programma potrebbe cambiare a causa della condizioni meteo, le variazioni saranno comunicate sui canali social e whatsapp del Comune di Urbino.

fra. pier.