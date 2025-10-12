Appuntamento con la danza, stasera alle 21, alla Chiesa della Maddalena di Pesaro su iniziativa del Comune con Amat. In scena "Bambu. Danze contemporanee dal continente africano", progetto ideato da Roberto Castello per Aldes che propone tre assoli di danza contemporanea firmati da artisti africani: Julie Iarisoa (Madagascar), Aziz Zoundi(Burkina Faso) e Humphrey Maleka (Sudafrica). Un ponte culturale tra Africa e Italia, Bambu promuove uno scambio fondato su rispetto e reciprocità, ispirandosi al pensiero di Ngugi Wa Thiong’o.

Non solo spettacoli, ma un modello di cooperazione artistica, tre assoli molto diversi che danno conto di come i linguaggi del teatro contemporaneo occidentale si stanno innestando e arricchendo attraverso l’incontro con le diverse culture tradizionali e con i problemi sociali e politici che gli artisti africani, e non solo loro, si trovano ad affrontare nella loro quotidianità. "Un voyage autour de mon nombril" è la coreografia firmata da Julie Iarisoa che denuncia l’ingiusta difficoltà di viaggiare per i cittadini malgasci. "Se per noi è difficile viaggiare da un Paese all’altro o da una città all’altra, approfittiamo dell’opportunità di viaggiare all’interno di noi stessi". Con questo assolo, Julie Iarisoa affronta uno dei temi più urgenti: la solitudine dell’isolamento. L’isola diventa metafora della condizione umana. In un palcoscenico disseminato di barchette di carta – echi tragici delle traversate di cui si parla ogni giorno – appare un corpo immobile che, in una lenta tensione, si elettrizza, per poi esplodere in movimenti sempre più intensi. Info: biglietterie circuito vivaticket, Chiesa della Maddalena 334 3193717, dalle ore 20 del giorno di spettacolo.

l. d.