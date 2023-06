Danze dell’Africa occidentale Il Miralfiore è senza confini

Il Parco Miralfiore si prepara ad accogliere danza e musica dell’Africa Occidentale insieme all’associazione Folà di Pesaro che, da oggi, per i successivi tre mercoledì di giugno, propone il suo “Corso di Danza Africana”. "Felici di accogliere questo appuntamento che ben si coniuga con “La natura della cultura” di Pesaro2024 – dice il vicesindaco Daniele Vimini – e che unisce non solo gli appassionati dell’arte della musica africana ma che ci permette di esplorare nuove relazioni".

Le lezioni serali di Folà (in programma dalle 19.30 alle 21 di oggi e dei mercoledì 21 e 28 giugno) sono infatti una tappa propedeutica a “Stage Folà 2023”, la tre-giorni di corsi e masterclass dedicata alle danze popolari e tradizionali originarie in Africa Occidentale che l’associazione terrà dal 23 al 25 giugno nell’agriturismo Casa del Sole di Montelabbate insieme a Mohamed Med Camara – originario di Kindia, Guinea, conosciuto dai più grandi djembefolà come “Le mani d’oro della sua generazione” – e da Sourakhata Diobate, ambasciatore della musica guineana in Italia. "Saranno tre giorni di musica, ballo, condivisione e tanti sorrisi – spiega Lorenzo Di Silvestri, presidente dell’associazione – perché la danza africana scioglie le tensioni, ricarica le energie, migliora il coordinamento degli arti, permette l’eliminazione delle tossine, aumenta la consapevolezza mente-corpo individuale e di gruppo e apre la mente verso altre culture". Ogni lezione sarà accompagnata da musica suonata dal vivo, "Danza e suoni comunicano attraverso un’unica espressione fatta di passi, accenti sul djembè, gestualità e ritmica dei tamburi bassi" conclude Di Silvestri.