Daphne, la gratitudine della mamma: “Una figlia che ha reso tutti felici”

Pesaro, 28 gennaio 2025 – Una settimana senza Daphne, una settimana ancora al suo fianco, mano nella mano. Michela Massarini, mamma della bimba di nove anni di Candelara scomparsa una settimana fa, scrive: “Credo sia giunto il momento di ringraziare tutti, ma lo farò senza elencare i nomi di ognuno, chi c’ è stato sa e sa quanto ha fatto bene a Daphne e quanto bene ha fatto aiutandomi, a iniziare dalle cose più semplici da sbrigare a quelle più complicate e dolorose e che mi hanno anche fatta tanto arrabbiare”.

Il grazie dunque, che una mamma rivolge a cuore aperto a tutti coloro che hanno condiviso questa meravigliosa presenza esperienza che è stata e che soprattutto è Daphne: “Ringrazio i medici – scrive ancora Michela – ringrazio tutte le persone che ho chiamato di giorno e di notte, alle quali ho chiesto aiuti di ogni genere, con le quali ho spiegato, mi sono affidata, ho trovato conforto, aiuti pratici e aiuti spirituali, cuori che mi hanno ascoltata, chi ha messo da parte le scartoffie, chi ha bypassato per noi, al fine di alleggerirmi anche solo un po’.

Vorrei dire grazie ai sacerdoti, alle mie amiche, ai miei amici che mi hanno sempre fatta sentire forte e importante, a quelle persone che incontrandomi non hanno mai cambiato strada e ringrazio anche chi lo ha fatto, perché mi ha permesso di capire chi sono davvero le persone che contano. Grazie a chi ha voluto vivere Daphne, grazie ai suoi maestri e a tutti i maestri del plesso, e alla preside, perché non è scontato, ai bambini e ai loro genitori che hanno accolto Daphne tra loro, grazie a chi l’ ha fatta nascere, a chi l’ ha operata più volte anche se non vi erano speranze, a chi l’ ha amata come una figlia, quando poteva pensare solo al suo lavoro, grazie a tutte le persone che in questi nove anni hanno percorso con lei questo pezzo di strada. Grazie a chi l ‘ ha fatta ridere e a chi ha fatto ridere me, a chi non mi ha giudicata e a chi ha saputo starmi vicino senza approfittare del suo titolo di studio”.

E infine, conclude Michela, “ringrazio la mia famiglia e ringrazio le mie figlie perché oggi più che mai so che non l’ avrebbero mai lasciata in un istituto e si sarebbero prese cura di lei e ringrazio il piccolo Carlos per avere capito la diversità di Daphne ma per essere rimasto un bambino che ha bisogno di stare al centro dell’ attenzione come è giusto per la sua età. Grazie ancora a tutti e grazie ha chi ha saputo scrivere nel modo giusto”.

Le offerte alla famiglia

Chi vuole può versare offerte alla famiglia di Daphne (IT53R0899513301000000203718) o all’associazione che porta il suo noime per i bimbi con malattie rare: IT16D 08995 13301 000000 217344