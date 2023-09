"Dateci i pali della luce per finire l’eliporto"

A che punto è l’eliporto di Urbino? I lavori, partiti ad agosto 2022, sarebbero dovuti durare qualche mese, ma la struttura ancora non è pronta e, anche se da varie settimane appare praticamente completa, manca ancora una cosa: l’impianto d’illuminazione. Il sindaco, Maurizio Gambini, spiega che dal ritardo in una consegna necessaria per installarlo dipende l’ulteriore allungarsi dei tempi, già dilatati: "Stiamo aspettando le luci. Ci sono i fari, ma non i pali, che ancora la ditta a cui li abbiamo ordinati non ci ha consegnato. Mi auguro che arrivino a giorni, anche perché abbiamo già pure i lampioni per marciapiede e parcheggio. Una volta installato, potremo inaugurare". A proposito di marciapiede, parallelamente il Comune sta ampliando il camminamento tra Pallino, Ca’ Staccolo e la Piantata e ora si parla anche di un allargamento della strada: "Siamo in contatto con i proprietari delle case che ci si affacciano, perché vorremmo dargli continuità sul lato sinistro, arretrando delle recinzioni con un progetto nuovo, ma ci sono novità pure per il lato destro. Abbiamo raggiunto un accordo con il privato che ha rilevato la proprietà ex Tallarini, il quale ci ha dato disponibilità per allargare un po’ la strada. Intanto, stiamo progettando il prolungamento del marciapiede fino all’incrocio della Piantata, da cui prosegue verso le vie Battista Sforza e Bonconte da Montefeltro".

Proprio in merito ai camminamenti della Piantata, da tempo ci sono lamentele dei residenti, per via del fondo sconnesso e della scomodità di vari tratti, in cui si restringono per lasciare spazio ai pali della luce, per altro impedendo il transito di passeggini e carrozzine. "Abbiamo ricevuto 600mila euro dai fondi per il maltempo per consolidare la frana che interessa la piazza, peggiorata con l’alluvione di maggio: l’intervento coinvolgerebbe anche una parte a valle e, finito ciò, speriamo procedere con l’allargamento dei marciapiedi – risponde il sindaco –. Purtroppo, i pali lì in mezzo sono un difetto progettuale presente da sempre, cercheremo di migliorare pure quello. Ora stiamo rifacendo le indagini geologiche e l’obiettivo è partire in inverno, anche perché i soldi vanno usati entro il 2024".

Un’altra richiesta di completamento lavori, più particolare, arriva da Mazzaferro, in cui, nella fermata dell’autobus al centro del quartiere, sono comparse due sedie dove prima c’erano una pensilina e una panchina, rimosse temporaneamente per rifare il marciapiede e allargare la strada e ancora non riposizionate. Esse, per altro, di sera si trasformavano in un luogo di socialità, in cui non era raro vedere persone incontrarsi. "I lavori al marciapiede e alla strada sono collegati e nello stesso pacchetto della riqualificazione delle casa che si affaccia sulla piazzetta, che procede, ma richiederà una variazione di bilancio – spiega Gambini –. Serviranno altri 10-12mila euro per completare le opere interne. In merito alla pensilina, stiamo attendendo il suo arrivo: credo che giungerà a giorni, insieme a quelle che metteremo in altri luoghi, come in zona Monte".

Nicola Petricca