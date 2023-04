"Dateci la scuola, non il supermarket"

di Anna Marchetti

Sull’ampliamento della scuola elementare Raffaello Sanzio e sul nuovo supermercato si è concentrata l’attenzione dei cittadini di Cantinarola, ai quali ieri mattina la giunta Seri ha presentato il nuovo Prg: prima c’è stata la passeggiata urbana tra le vie del quartiere con la partecipazione del sindaco Massimo Seri, del vice sindaco Cristian Fanesi e dei tecnici comunali tra i quali il dirigente dell’Urbanistica Adriano Giangolini. Poi l’incontro nella sala parrocchiale per il confronto con i cittadini al quale hanno partecipato anche altri amministratori, sia di maggioranza sia di opposizione.

Ad accendere la discussione la variante al Prg, già rinviata sei volte in consiglio comunale e sulla quale non c’è l’accordo della maggioranza con una parte del Pd che ne chiede il ritiro. Variante che prevede la realizzazione del supermercato e della nuova scuola a spese del privato. In realtà si tratta dell’ampliamento dell’edificio scolastico esistente, con la costruzione di 5 nuove aule che permetteranno ai bambini di completare a Cantinarola il ciclo scolastico, mentre ora possono frequentare solo la prima e la seconda elementare.

Insieme alla scuola sarà anche realizzata, sempre a carico dei privati, una palestra di 500 mq, con ingresso indipendente, il giardino e un piccolo parcheggio a servizio dell’edificio: l’importo complessivo è di 1 milione 600 mila euro. A carico degli imprenditori del supermercato anche la strada di collegamento tra via Roma e via Brigata Messina e la pista ciclabile lungo la prima parte di via Brigata Messina. "E’ previsto che i due interventi – ha assicurato l’assessore Fanesi – procedano in contemporanea e al supermercato non sarà concessa l’apertura fin quando la scuola non sarà consegnata al Comune". Alcuni residenti hanno fatto notare che mentre "la scuola è una necessità per il quartiere, non si può dire altrettanto per il supermercato. Tanto più che il Piano regolatore ne prevede un altro a Forcolo".

"La scuola è solo uno specchietto per le allodole – ha dichiarato il capogruppo della Lega, Gianluca Ilari, che è anche residente di Centinarola – in cambio del supermercato". Per una parte dei cittadini l’edificio scolastico si sarebbe potuto costruire con finanziamenti pubblici. Per il sindaco Massimo Seri "in una città di 60mila abitanti le risorse del Comune non sono infinite e in fondi del Pnrr sono stati destinati alle situazioni di maggiore degrado".

Tra le opere previste nel Prg per Centinarola ci sono la realizzazione di una piazza, nelle adiacenze della chiesa, e di nuovi spazi verdi. Il Comune ha anche deciso di porre un vincolo di tutela (non potranno essere demoliti e ricostruiti) su "Le Ville", la serie di edifici che costituiscono il nucleo originale di Centinarola. "Centinarola un tempo aveva la scuola dell’infanzia, la scuola elementare, il bocciodromo e il campo da tennis – ha fatto notare un residente – nel corso degli anni sono progressivamente scomparsi. Oggi non è rimasto più nulla, si è minata l’identità del quartiere, non abbiamo più neppure la parrocchia, tutto questo si riflette nei giovani e nel disagio che manifestano magari con l’abuso dell’alcol".