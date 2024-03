"Dateci una casetta per l’acqua"

Con una lettera inviata qualche giorno fa al Comune, l’Udc di Cagli sollecita l’installazione di casette d’acqua potabile. "L’uso di acque minerali è molto diffuso – dice l’Udc –, ma rappresenta un business spesso ingiustificato, specialmente per l’acqua frizzante si potrebbe ovviare con l’installazione di una o più casette dell’acqua come già accade in molte centinaia di comuni italiani. Con case dell’acqua si indicano postazioni pubbliche che erogano acqua potabile di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente. Sono la versione moderna di ciò che un tempo erano le fontane pubbliche. Le analisi eseguite servono a certificare l’assenza di batteri o di sostanze estranee e a controllare che tutti i parametri siano nella norma. Sono inoltre controllati periodicamente anche tutti i valori che testimoniano la qualità dell’acqua. In caso di parametri fuori norma, il distributore di acqua viene chiuso" e dunque si garantisce la massima qualità al consumatore.

Anche da un punto di vista ambientale si tratta di un sistema che merita attenzione, si risparmia un numero enorme di bottiglie di plastica.

Mario Carnali