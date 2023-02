"Dateci una sede per custodire il mitico archivio della Falco"

Una richiesta di Cristian Gamba sta coinvolgendo molti acqualagnesi. Un desiderio che arriva non solo per il calcio giocato che vede la squadra locale in testa alla classifica, per il segretario occorre ormai una sede stabile per archiviare ben 78 anni di storia. Infatti una storica società come la locale squadra, la mitica "Falco", è tra le poche che hanno un archivio (foto) molto importante dove si può leggere la storia dilettantistica del calcio pesarese e se ne possono vantarsene solo società a livello dai semiprofessionisti alla Serie A. Il dinamico segretario della Falco da ben tredici anni, Cristian Gamba dopo aver catalogato con un certosino lavoro tanti documenti e foto, chiede una sede adeguata e stabile per meglio conservare la grande storia di tanti acqualagnesi che hanno difeso i colori della loro città.

"Vorrei potere vedere – afferma Cristian Gamba - tutto quello che sto controllando e catalogando sulla storia della Falco, proveniente dall’archivio storico della società, che ricordo a tutti, archivio "Unico e prezioso", in una sede degna di tutto questo. Sin dall’anno 1944 ad oggi, siamo penso una delle pochissime società che hanno un archivio contenente tutta la storia del calcio dilettantistico marchigiano con comunicati ufficiali, calendari, classifiche, distinte di partite con squadre avversarie, corrispondenza con la Lega, tesseramenti giocatori, poster originali incontri partite, verbali di assemblee, corrispondenze varie e diverse lettere firmate da Enrico Mattei. Mi piacerebbe tanto vedere tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che sto facendo, in una bellissima sede, dove poter esporre tutti i trofei vinti in oltre 78 anni di storia, dove poter accogliere genitori e ragazzi, dove poter esporre foto, gagliardetti e tanto altro di unico e speciale. Vorrei tanto poter di nuovo rimettere, sul nuovo impianto sportivo o nella sede, la targa originale che era affissa nel vecchio campo parrocchiale "Manlio Marchetti", campo storico di tante e gloriose vittorie della storia della Falco. Chiedo all’Amministrazione Comunale di soddisfare questo mio desiderio perché vorrei ricordare a tutti, che Acqualagna non è solo famosa per il tartufo....la fama di Acqualagna è dovuta anche alle gesta di tanti nostri concittadini, in ambito sportivo, che con le loro imprese hanno portato il nome della Falco, e quindi di Acqualagna, non solo in tutta la Regione, ma anche a livello nazionale. Per questo e per tutto l’amore che nutro per la Falco, per l’amore per il calcio, chiedo di poter avere finalmente una sede degna".

Mario Carnali