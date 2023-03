"Dati che non tornano I rifiuti? Aumentati"

"Non discuto la bandiera – osserva Rosalia Cipolletta, presidente provinciale di Legambiente –, ma Pesaro non è una città plastic free".

Perché?

"Ogni cittadino di Pesaro nel 2022 ha prodotto 44, 8 chili di rifiuti, tra plastica e lattine. Un dato che, rispetto al biennio precedente, è aumentato. Non mi convincono nemmeno i dati, comunicati dal Comune, riguardo l’assenza di bottiglie di plastica nelle scuole".

L’assessore Camilla Murgia ha osservato che sono solo 2 su 50 le scuole che distribuiscono acqua ancora in bottiglie anziché tramite la rete idrica.

"Non mi risulta. Infatti ritengo che l’amministrazione comunale debba attivarsi maggiormente in fatto di educazione ambientale. Ad oggi ha fatto poco e in massima parte si è limitata a dare il proprio patrocinio alle buone pratiche messe a terra dalle organizzazioni ambientaliste"

Ad inizio anno il Comune ha distribuito 1000 borracce d’acqua ai bambini di prima elementare: non è una buona pratica?

"E’ certo un buon segnale, ma l’educazione ambientale parte dal saper coinvolgere trasmettendo conoscenza e condividendo esperienze. A Pesaro abbiamo ancora molto da fare per migliorare il livello di sostenibilità ambientale".

"Ogni pesarese produce 605 chili di rifiuti l’anno: anche se riusciamo a differenziare una quota significativa come il 72% è un livello troppo elevato, che ci posiziona tra i peggiori nelle Marche".

