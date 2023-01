"Dava fuoco ai panni dei vicini" Un 65enne finisce a processo

Avrebbe dato fuoco ai panni stesi dei vicini. Una ripicca per ruggini che andavano avanti da anni. L’incendiario è un pensionato di 65 anni di Colli al Metauro il quale è finito a processo per stalking e danneggiamento (difeso dall’avvocato Filippo Ruggeri). La prima accusa è però venuta meno perché nel frattempo i rapporti tra il 65enne e i vicini sarebbero tornati civili tanto che questi ultimi hanno deciso di ritirare la querela. Il processo però va avanti per l’accusa di danneggiamenti a seguito di incendio. Ma anche questo secondo addebito potrebbe cadere. Nella denuncia infatti i querelanti dicono di non aver visto con certezza l’imputato mentre appiccava il fuoco sullo stendino. Però in quel periodo le due famiglie litigavano molto per colpa di infiltrazioni di acqua e altre tipiche beghe condominiali. Si affrontavano a suon di dispetti, male parole e provocazioni e quindi avevano accusato il 65enne di aver dato alle fiamme quelle maglie. Solo il pronto intervento dei vicini aveva permesso di spegnere il fuoco nel giro di pochissimo tempo. L’uomo però è finito a processo.

Dalle carte non emerge la sua colpevolezza in modo lampante. L’udienza è stata rinviata per proseguire nell’istruttoria. Ma se non si può confermare la responsabilità del pensionato, allora anche la seconda accusa sembra destinata a finire in fumo.

e. ros.