Dave, "Tornami a dir che m’ami"

di Claudio Salvi

“Tornami a dir che m’ami“ è il titolo del concerto che l’Orchestra Sinfonica Rossini proporrà venerdì sera (ore 21), al Teatro Sperimentale nell’ambito della rassegna “La musica attorno“ che vede la collaborazione di Xanitalia. Si tratta di un concerto di duetti di arie rossiniane che in mattinata sarà proposto anche alle scuole (ore 9.30 e ore 11) e che vedrà protagonisti, il direttore Daniele Agiman alla guida dell’Osr, il soprano Iolanda Massimo e il tenore Dave Monaco.

Concerto interamente rossiniano, per lei Monaco abituato al Rof sarà una passeggiata.

"Una passeggiata? Direi piuttosto una bella scommessa! Anche perché porterò due arie impegnative: l’aria del secondo atto di Narciso del Turco in Italia e, soprattutto, l’aria del gran finale del Barbiere di Siviglia (quella del conte d’Almaviva) che di solito si taglia perché appunto molto impegnativa. E venerdì avrò il grande onore di “debuttarla“ proprio qui a Pesaro. Sto studiando tanto e sono fortunato perché non la canterò dopo aver fatto il ruolo del conte per intero; però è un importante debutto. Dopo quest’aria quello che vorrei fare è invece debuttare nell’interezza del ruolo con ovviamente quest’aria inclusa".

E comunque i duetti rossiniani non mancheranno.

"E’ stato un po’ difficile trovarli per soprano e tenore perché Rossini prediligeva scriverli per tenore e mezzo soprano. Ma questi che abbiamo scelto sono molto piacevoli (dalla Cambiale di matrimonio e dalla Gazza ladra). Per me due belle scoperte".

Prima della lirica anche Sanremo. Le è servita quell’esperienza?

"Direi proprio di sì. Prima che iniziassi in maniera seria e approfondita con il mondo della lirica, ho fatto questa esperienza sanremese che si collega comunque al mio trascorso nel pop. Ancora oggi non so se definirla bella o brutta; sicuramente è stata un’esperienza forte che mi ha segnato e mi ha fatto crescere. Spero serva a tutte le persone che vogliono approcciarsi a due modalità di canto diverse perché ancora oggi resiste una sorta di pregiudizio: chi fa lirica non può fare pop e viceversa: è un concetto davvero obsoleto. Bisogna fare della buona musica a prescindere dal genere io credo".

Come è nata la sua passione per la musica? E quella per la lirica?

"Avevo degli zii musicisti che suonavano in gruppi nelle piazze. E’ stato inevitabile il mio incontro con la musica anche perché ho avuto la fortuna di avere in casa un pianoforte a coda: la mia prima passione. Ho studiato pianoforte per anni poi mi sono completamente tuffato nel canto. La lirica è arrivata successivamente quando ho incontrato la prima insegnante che mi ha condotto per mano in quel mondo. Da lì è stato amore a prima vista: mi sono follemente innamorato della lirica".

Che effetto le fa cantare Rossini nella sua città natale e con orecchie così ben educate alla sua musica?

"Cantare a Rossini a Pesaro è un’esperienza forte, un privilegio per ogni cantante. E’ un’opportunità che bisogna assolutamente sapersi spendere. Venerdì saliremo sul palco con il doppio dell’ansia perché vogliamo naturalmente portare avanti la musica di Rossini nella maniera più corretta possibile per il rispetto che nutriamo nei confronti del grande maestro e soprattutto del pubblico pesarese".