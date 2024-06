Davide Bargnesi nuovo mister dell’Italservice

Davide Bargnesi è il nuovo allenatore dell’Italservice Pesaro. Per il tecnico si tratta di un ritorno, si tratta del suo terzo capitolo coi colori biancorossi. Bargnesi arriva alla corte dell’Italservice nella stagione 2017/2018, la prima della storia in Serie A, come braccio destro di mister Ramiro Diaz. Poi le fortunate esperienze in Kuwait, dove ha conquistato titoli a raffica, sia nel maschile che nel femminile. Torna in Italia e nelle Marche nella stagione 2020/2021, conducendo alla salvezza l’Eta Beta Fano in Serie B. Rieccolo a Pesaro nel 2021/2022, come vice di Fulvio Colini e, insieme, vincono tutto, più volte, in Italia, sfiorando imprese incredibili in Europa, in Champions League. Il Bargnesi 2.0 durerà due stagioni, nella più recente, quella 2022/2023, guida l’Italservice alla salvezza da primo allenatore, dopo l’esonero di Colini, nel delicatissimo playout disputato con il Monastir. Le strade si dividono con l’Italservice e Bargnesi si conferma a buonissimi livelli di nuovo all’Eta Beta, in cadetteria. "Colgo subito l’occasione per ringraziare la famiglia Pizza per l’opportunità – le sue prime parole -. Come ringrazio l’Eta Beta Fano. Con il club granata avevamo un accordo verbale e morale per la prossima stagione, poi è arrivata la chiamata dall’alto da parte dell’Italservice. L’Eta Beta mi ha concesso carta bianca, non si è opposta, ha lasciato la decisione a me e mi preme ringraziarli pubblicamente per la disponibilità".

b.t.