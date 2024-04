Davide, edicolante e tifoso. In coma dopo un ictus: "Gli parliamo della Vuelle"

"Torna presto Davide". Un foglietto appeso alla serranda dell’edicola di piazzale Matteotti, chiusa dal 26 marzo. I quotidiani di quel giorno sono rimasti lì, impilati a terra, perché quella mattina Davide Perugini quella serranda non l’ha mai tirata su. E’ stato colpito da un ictus mentre era ancora a casa e ora, ricoverato in terapia intensiva, lotta per la sua vita. L’edicola è sempre stata il suo mondo perché attorno ad essa, grazie alla sua simpatia e alla sua brillante intelligenza, ogni giorno si radunavano tanti amici che amavano intavolare con lui le discussioni più disparate: 52 anni, amante della carta stampata, delle notizie, sempre informato su tutto, soprattutto grandissimo tifoso della Vuelle.

Davanti al suo chiosco, ci si confrontava animatamente sulle partite, sui giocatori, si raccontavano aneddoti del passato e si tentavano persino le trattative di mercato perché Davide è un drago di internet; basta dargli qualche informazione perché trovi le tracce del giocatore che magari la società stava seguendo.

"Mio fratello è in coma farmacologico da 14 giorni - racconta la sorella Mara - le complicazioni sono state parecchie per questo, prima di tentare il risveglio, i medici preferiscono temporeggiare. Le prospettive oggi non sono delle più rosee, ma noi vogliamo sperare in un recupero: la testa di Davide è troppo brillante perché si sia spenta". Mara racconta che il fratello "non era mai andato da un medico ed era sempre stato bene". Lo ha trovato lei, la mattina del 26 marzo, perché dopo averlo chiamato inutilmente più volte attorno alle 7.30, si è recata all’edicola: "E quando l’ho trovata chiusa ho capito subito che era successo qualcosa di grave perché lui non aveva saltato un giorno, era sempre puntuale, preciso nel suo lavoro. Purtroppo non mi sbagliavo, ed è un’immagine che non riesco a cancellare dalla mente".

Sono tante le persone che domandano il motivo di quel "chiuso per malattia" scritto a lato dell’edicola, e tantissimi quelli che chiedono notizie della sua salute. "Per questo ho creato sul suo telefono un gruppo whatsapp che ho chiamato semplicemente ’Amici di Davide’ pescando sulla sua rubrica quelli che anche io conoscevo come i suoi amici di sempre: da Fuente a Richard, dal farmacista Albini a Fabrizio Panzavolta, a Giulio Gigliotti". Tutta gente pazza per lo sport, perché l’altro grande amore di Davide è la Juve. "Ogni giorno mi mandano messaggi di incoraggiamento e vocali che poi faccio ascoltare a mio fratello, persino qualche video di Richard che dice quanto gli manca Davide, andava a trovarlo in edicola da 32 anni. Poi gli porto il Carlino e gli leggo le notizie, in particolare quelle che riguardano la Vuelle. Gli ho detto che domenica scorsa ha vinto a Sassari quando ormai nessuno ci credeva più e forse, chissà, potrebbe essere beneagurante anche per lui, che sta combattendo davvero contro una situazione molto complessa". Ama anche scrivere Davide, oltre che leggere. Ha collaborato per il sito Pu24.it "e scritto anche dei racconti che però, forse per pudore, non ci ha mai fatto leggere". Allora forza Davide, vogliamo tornare presto a ripopolare quella piazzetta davanti al tuo chiosco, dove le persone si incontravano veramente e non virtualmente, luoghi di cui le città hanno oggi più che mai un estremo bisogno.

Elisabetta Ferri