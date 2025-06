Davide Lomma alla guida di Cna Cinema

Davide Lomma è il nuovo presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Pesaro e Urbino. Il giovane regista, sceneggiatore e produttore, autore del pluripremiato docufilm “L’ultima isola”, guiderà il raggruppamento di filmaker, produttori e maestranze del settore della provincia associati a Cna. Trentacinque anni, due lauree (una in antropologia culturale alla Sapienza di Roma, l’altra in Scienze della Comunicazione a Università Roma Tre), diplomato in regia all’Accademia del cinema e della televisione di Cinecittà, Lomma è reduce da un lungo tour lungo tutto lo stivale per la presentazione del suo docufilm “L’ultima isola” sul più grande naufragio all’isola di Lampedusa avvenuto il 3 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa. Un docufilm campione d’incassi che ha ricevuto numerosissimi premi a Berlino, Biarritz (Francia), a Roma e Bologna e selezioni in festival internazionali come Los Angeles e Tokyo.