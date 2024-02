Davide Rossi:: "Nessuna idea innovativa"

Davide Rossi tra i protagonisti di un nuovo progetto politico nel centrodestra? Ex assessore quando era sindaco Stefano Aguzzi, poi vice presidente della Provincia e indicato come possibile portavoce del sindaco Massimo Seri all’inizio della prima legislatura, Rossi da dieci anni non fa politica attiva.

Rossi qualcosa sta cambiando?

"Constato che nessuno dei due schieramenti tradizionali, centrodestra e centrosinistra, ha un progetto innovativo di città. Sono piegati in lotte intestine lontane dal sentire dei cittadini. La città è male amministrata ma il centrodestra sembra non in grado di approfittarne. Avrebbe, anche per il contesto nazionale, un’autostrada davanti per vincere. Eppure, non lo fa. Sono sempre di più le persone che manifestano insoddisfazione per questa situazione e che vorrebbero un progetto politico innovativo: la voglia di colmare il vuoto di elaborazione culturale e politica di queste classi dirigenti è molto forte"

I candidati sindaci del centrodestra rimangono due: Aguzzi e Serfilippi. Si va verso un braccio di ferro?

"Il braccio di ferro richiede forza, qui invece siamo di fronte a due debolezze: Aguzzi non è gradito dai principali partiti del centrodestra di Fano e Serfilippi rischia di uscire bruciato da questa situazione. Quest’ultimo ha sbagliato a rifiutare la candidatura quando, la scorsa estate, tutta l’alleanza era d’accordo sul suo nome. In quel momento c’erano le condizioni ma lui ha fatto sapere a tutti, Salvini compreso, che non voleva fare il sindaco. Ora la sua candidatura è meno credibile. La sua forza resta il fatto che il centrodestra non ha alternative, se non Aguzzi".

La Lega, appoggiata da Fd’I, non sembra disposta a trattare su Serfilippi, né ad aprire alle altre forze di centro: un errore politico?

"La Lega aveva fatto la scelta giusta puntando su Serfilippi. Il rifiuto di quest’ultimo l’ha spiazzata. Ora è giusto che tenga duro, vista l’assenza di alternative forti a lei gradite".

