"Davvero è stata una sua idea?". E Paolini non risponde

Di fronte alla domanda più significativa, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini ieri ha interrotto l’intervista iniziata per fare chiarezza – o almeno provarci – sulla vicenda dei maxi aumenti agli stipendi del cda di Marche Multiservizi approvati la scorsa settimana dall’assemblea dei soci (in maggioranza pubblici): +58% al presidente, +68% all’amministratore delegato.

La domanda, forzatamente l’ultima dell’intervista, era questa: presidente, lei ha rivendicato la paternità della proposta di aumentare gli stipendi; intende dire che un giorno le è venuto in mente di dare 40mila euro in più all’amministratore delegato Mauro Tiviroli e poi è andato a dirglielo senza che lui immaginasse nulla? O invece lei ha veicolato una proposta che le è arrivata da Tiviroli stesso? Risposta: "La saluto". Chiusa la telefonata. Con il quesito che rimane in piedi e che lascia in campo la sola versione iniziale, per quanto curiosa possa essere: cioè che appunto tutta questa storia sia stata un’invenzione di Paolini. Il quale peraltro non fa nemmeno mezzo passo indietro, nonostante le mille polemiche che il caso ha sollevato.

"Non cambio idea, perché continuo a ritenere congrua la proposta che ho fatto", ha detto invece Paolini prima di interrompere l’intervista. "Quella proposta l’ho fatta dopo averne parlato con ragionieri e con un amico commercialista".

Cioè, lei non ne ha parlato con i dirigenti della Provincia ma con amici?

"Con un commercialista, ma non mi va di fare nomi. Però anche all’interno della Provincia".

E nonostante tutto quello che è emerso, non cambia idea?

"No, non la cambio. Ma se si vuole riconvocare l’assemblea, io ci torno e ne ridiscutiamo insieme. L’assemblea è sovrana".

Ma le sembra ancora normale aumentare l’indennità del presidente di 22mila euro e dell’amministratore delegato di oltre 40mila euro?

"Sì, perché i compensi erano fermi dal 2002".

Sa quanti stipendi in Italia sono fermi anche a prima del 2002?

"Basta con questa storia, non sta a me decidere gli stipendi dei dipendenti, ci pensa il governo centrale. lo so che c’è gente che lavora e prende 1.200 euro, sono disposto a scendere in piazza con loro, ma non dipende da me. E non dipende da me nemmeno decidere lo stipendio dei dipendenti di Marche Multiservizi".

Ripetiamo: non le sembrano aumenti fuori dal mondo , soprattutto in questo momento?

"Se considera i vent’anni in cui sono stati fermi, no. E’ un’azienda che fa 150 milioni di fatturato, non dimentichiamolo".

E quindi?

"Quindi ho provato a fare questa proposta per aprire la discussione, ma non è intervenuto nessuno a dire no".

L’intervista, come detto, non è andata molto oltre. E invece non è iniziata per niente quella con Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, che ha fortemente sostenuto gli aumenti durante l’assemblea. Ieri l’abbiamo contattato e lui voleva mandare una sua nota senza però rispondere alle domande. Poi sembrava essersi convinto e ci ha dato appuntamento alle 15. Ma non ha più risposto al telefono.

