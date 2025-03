Dazi, armamenti e altro. Nasce EuropAdriatico

"Portare la competenza nelle istituzioni, nella società, nella politica per combattere le semplificazioni e il decadimento culturale generale". Con questo obiettivo nasce l’associazione EuropAdriatico (foto, alcuni tra i fondatori), su iniziativa di una cinquantina di persone tra Fano, Pesaro, Urbino e le vallate. "Un contenitore di competenze e intelligenze – spiega il presidente dell’associazione, l’ex sindaco Massimo Seri – che mettiamo a disposizione del territorio e anche di chi amministra". "Quello che ci unisce – chiarisce il vice presidente Paolo Polidori, docente di di Scienza delle Finanze all’Università di Urbino – è il comune modo di affrontare i temi nei contenuti, secondo i principi della cultura liberale, democratica e della solidarietà, e nel metodo, con incontri che non si limiteranno alla narrazione dei fatti ma entreranno nel merito e ne spiegheranno gli effetti". Continua Polidori: "C’è sempre un legame tra eventi nazionali e internazionali, dall’ambiente alla sanità. Anche il dibattito sugli armamenti avrà ripercussioni sul nostro territorio vista la presenza della caserma, del poligono di tiro di Carpegna e di una delle principali aziende di Urbino come Benelli Armi".

Il primo appuntamento affronterà gli effetti economici sulle imprese locali della presidenza Trump. L’incontro "La nuova guerra fredda", venerdì 28, a palazzo Martinozzi (ore 17.30), protagonista Alberto Forchielli, fondatore di Mindfull Capiton Partner. Con lui Alberto Giordano, ex direttore Confindustria Marche Nord, il prof Paolo Polidori e Massimo Seri.

an. mar.