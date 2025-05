De Bortoli in maglia Megabox. Una conferma per il libero

Il libero Chiara De Bortoli giocherà con la maglia della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia anche nella stagione 2025-2026. L’atleta ha disputato un bel campionato con i colori biancoverdi, piazzandosi al terzo posto assoluto tra le migliori ricevitrici con il 47.77% di ricezioni perfette, alle spalle delle sole Gelin e Gabi.

Queste le sue parole di De Bortoli dopo l’annuncio: "Sono veramente contenta di poter dire di essere per un’altra stagione una giocatrice della Megabox Vallefoglia. Quella appena conclusa è stata una stagione veramente stupenda vissuta con un gruppo di ragazze meravigliose. Nonostante l’inizio sia stato complicato, dovuto anche ai vari infortuni che ci hanno colpito, siamo riuscite nel finale di campionato a trovare un bel ritmo di gioco che ci ha permesso di ben figurare nei playoff e di qualificarci per la Challenge Cup del prossimo anno. Dalla prossima stagione mi auguro che la ruota giri dalla nostra parte e ci permette di lavorare sin da subito con precisione e continuità così da poter esprimere il prima possibile il nostro potenziale. La coppa europea sarà un ulteriore palcoscenico in cui mi auguro che saremo in grado di far vedere di che pasta siamo fatte e, perché no, magari toglierci qualche soddisfazione".

I giorni scorsi la società aveva riconfermato anche la schiacciatrice Gaia Giovannini, campionessa olimpica la scorsa estate a Parigi con la nazionale azzurra guidata da Julio Velasco. L’atleta bolognese ha chiuso la scorsa stagione con numeri di tutto rispetto, risultando la sesta migliore ricevitrice (45,75% di ricezioni perfette) e la settima migliore battitrice (30 ace) di tutto il campionato, con una media di 8.8 punti a partita. In questi giorni Gaia Giovannini si è aggregata alla nazionale italiana che ha disputato a Modena il torneo quadrangolare Aia Aequilibrium Cup Women Elite, cui hanno partecipato anche Germania, Turchia e Olanda.

Altra conferma arrivata i giorni scorsi è quella della schiacciatrice Federica Carletti. 1.84, nata il 14 marzo 2000 a Carrara che dice: "La prossima stagione ci porterà sicuramente più impegno, soprattutto per la coppa europea, ma è anche una grande opportunità. Un nuovo metro di paragone, più alto, che questo club si merita tutto Sono sicuro che con il lavoro e la passione che la società e lo staff stanno mettendo nel costruire la squadra, potremo toglierci grandi soddisfazioni e magari anche in Europa. Personalmente spero di continuare a crescere e soprattutto di riuscire a dare il mio contributo alla squadra".

