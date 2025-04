De Carlo, architetto e urbanista. L’allievo Bonvini parla del Maestro

Giancarlo De Carlo: architetto e urbanista. Su questo doppio binario si è dipanata la vita del tecnico nato a Genova nel 1919 e morto a Milano nel 2005, di cui quest’anno ricorre il ventennale dalla scomparsa. E a Urbino prosegue, a cura dell’ateneo, un ciclo di incontri che lo ricorderà lungo tutto il 2025: martedì alle ore 17,30 nell’aula magna del rettorato ci sarà il terzo appuntamento, a cura del rettore Giorgio Calcagnini e della professoressa Tiziana Mattioli, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti.

Ospite, l’architetto e professore Paolo Bonvini, che con De Carlo collaborò. Come dice il titolo, “L’eredità molteplice“, si cercherà di ricordare quel doppio binario lavorativo: "Una molteplicità – spiega Tiziana Mattioli – che è legata al doppio volto di architetto e urbanista, una duplice identità che Urbino ha vissuto in pieno. Come diceva il rettore Carlo Bo, grande committente per lui, Urbino è la testimonianza di quanto il pensiero decarliano sia sempre duplice: le sue architetture non sono mai edificate nel vuoto, ma sempre in un tessuto di relazioni urbane".

Paolo Bonvini, attualmente professore associato di Composizione architettonica all’università Politecnica delle Marche, dopo la laurea all’università IUAV di Venezia, ha collaborato con vari studi, non ultimo quello di Giancarlo De Carlo, occupandosi qui di progetti per l’architettura lagunare di Mazzorbo, dei Collegi Universitari e del Secondo Piano Regolatore di Urbino. Nella sua vasta progettazione e nei suoi studi si è occupato di architetture portuali e scolastiche, di recupero dei territori e riqualificazione del già edificato, di interfacce tra archeologia e città contemporanea (come nei progetti per l’Acropoli di Atene), di soluzioni abitative per le nuove cittadinanze.

Prosegue Mattioli: "Bonvini racconterà il duplice aspetto di De Carlo anche per altre città, partendo ovviamente dall’esperienza personale di lavoro per il secondo piano regolatore che impostò la Urbino attuale, datato 1994. Ebbe De Carlo anche come docente e ha raccolto da lui l’eredità dell’housing sociale, impegnandosi in progetti per scuole, università e le realtà costiere da Venezia fino al medio Adriatico. Un’attenzione alla dimensione etica e sociale del lavoro tutta decarliana".

L’incontro sarà presentato da Antonio Troisi, architetto che fa attualmente parte dello studio De Carlo, amico e collega dunque di bonvini. Il pomeriggio sarà anche occasione di una riflessione su quanto, ancora nel segno della partecipazione, sia possibile oggi praticare in architettura. L’ingresso è aperto a tutti.

Giovanni Volponi