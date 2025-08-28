De Crescentini in campo: "Mi candido con Acquaroli"

Andrea De Crescentini si candida per la lista Udc per Acquaroli. De Crescentini è stato per 10 anni responsabile dei servizi museali di Marche ed Emilia Romagna, con la supervisione di Sicilia, Roma, Liguria e Toscana, e ha curato la comunicazione e le relazioni esterne per una banca. Ha collaborato con personaggi di moda e cultura tra cui Fiorucci, a cui ha dedicato un docufilm di successo, e Moratti. E’ stato assessore al turismo e attività economiche a Gradara (poi anche di Urbino) per dieci anni e presidente di Gradara Innova, portando questo borgo medievale sulla scena nazionale e ad essere il museo più visitato delle Marche: "Ho accettato con grande senso di responsabilita la candidatura a consigliere regionale delle Marche, soprattutto perché mi è stata proposta dall’amico Vittoriano Solazzi, un politico di spessore, già assessore regionale alla cultura e turismo e presidente del Consiglio regionale, ora segretario provinciale UDC. Quest’ultimo è un partito moderato di cui condivido i valori e dove mi sento stimolato e considerato, anche grazie al rapporto con persone di grande capacità e umanità come i senatori Antonio Saccone, presidente di Cinecittà e Antonio De Poli, segretario nazionale dell’UDC e mia conoscenza veneta. Queste prerogative mi consentiranno di poter portare sui tavoli nazionali le esigenze della provincia di Pesaro-Urbino. Nel corso degli anni, pur senza ricoprire ruoli politici, ho avuto l’opportunità di conoscere e frequentare il presidente della Regione, Francesco Acquaroli e mi hanno colpito la sua serietà, la grande capacità di ascolto e la determinazione e dedizione sul lavoro. Per questi motivi ho deciso di sostenere il suo progetto per le Marche".

"Dinamismo, concretezza, equilibrio e serietà i miei valori, uniti alle esperienze maturate in campo professionale e ad una gran voglia di fare mi consentiranno di lavorare per una Regione più forte culturalmente, con l’organizzazione di grandi mostre e l’utilizzo di questo territorio per programmi televisivi, film e spot pubblicitari. Una Regione più ricca con un brand Marche sempre più riconoscibile, utilizzando come ambasciatori i personaggi illustri più rappresentativi e per una sanità che risponda in modo più adeguato alle esigenze dei cittadini. Conosco bene la provincia: per le mie radici, Urbino e l’entroterra, per motivi professionali anche la costa, passando da Gradara, Gabicce, Pesaro e Fano fino ad Acqualagna. Con babbo marchigiano e mamma romagnola ho dimestichezza con entrambe le realtà e sono consapevole delle potenzialità di questo territorio che non avendo commesso alcuni errori della Romagna, deve costruire un futuro roseo".