De Leo, faccia a faccia con la premier

De Leo nella folla di Acqualagna per incontrare Meloni. Mentre il centrodestra locale prende tempo ed evita, su richiesta di Forza Italia, il confronto con il candidato sindaco dell’area civica Giuseppe De Leo, il diretto interessato non si è fatto sfuggire l’occasione di Acqualagna per presentarsi al presidente del Consiglio. Nella confusione del momento e tra la folla che circondava Meloni, De Leo sembra sia riuscito a dire alla presidente del Consiglio della sua candidatura a sindaco a Fano e dell’obiettivo di allearsi con il centrodestra locale.