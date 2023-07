De Leo in pista: "Mi candido a sindaco" All’incontro, volti del centrosinistra

di Anna Marchetti

C’erano professionisti, ex assessori delle giunte Aguzzi, ma anche pezzi dell’attuale centrosinistra. E’ durata quasi tre ore la chiacchierata politica che il candidato sindaco Giuseppe De Leo ha organizzato giovedì pomeriggio al Tag Hotel con quella che definisce "una qualificata rappresentanza della comunità". Mentre la Lega continua a puntare sulla candidatura a sindaco del consigliere regionale Luca Serfilippi e il resto del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc) sembra aspettare alla finestra, De Leo ha deciso di accelerare la sua discesa in campo, presentandosi ufficialmente come candidato sindaco di un progetto che ha chiamato "Una storia nuova".

Ma chi dovrebbero essere, secondo De Leo, i protagonisti di questa nuova storia? Tra i partecipanti al meeting di giovedì non è certo passato inosservato il consigliere comunale di Azione Stefano Marchegiani. "Partecipiamo a più cantieri – afferma il diretto interessato – per valutare atteggiamenti, toni e programmi: noi guardiamo a entrambi gli schieramenti". Presenti anche il consigliere comunale Giampiero Pedini (gruppo indipendente, già ex Noi Città) e Silvano Franchini (per un certo periodo ha fatto parte dello staff politico del sindaco Seri). Tra i nomi del centrodestra, più conosciuti per le loro precedenti esperienze amministrative, c’erano Mauro Falcioni (ex Forza Italia), Giovanni Maiorano, Simone Antognozzi (tutti assessori della giunta Aguzzi), Oretta Ciancamerla (ex assessore).

Per quanto riguarda la rappresentanza femminile oltre Ciancamerla, hanno partecipato Francesca Cecchini (ex La Tua Fano), Maria Grazia Tiritiello e Rossella Ansuini (già nella segreteria del sindaco Aguzzi), che ha affiancato De Leo nell’organizzazione. C’era anche Renzo Rovinelli mentre non si è presentato l’ex assessore Davide Rossi. Presenti personalità di spicco del mondo delle professioni tra cui Enrico Maria Renier (la sua candidatura a sindaco era circolata nel 2019), gli avvocati Giovanni Orciani e Nicolò Marcello, l’albergatore Mauro Giampaoli e, "di passaggio", Maurizio Tomassini del terzo settore.

Nel comunicato prodotto a fine incontro si parla della volontà "dare a Fano un governo credibile, autorevole e competente con giudizi pesantemente critici nei confronti dell’attuale amministrazione". Un incontro interlocutorio dove non sono state presentate le linee guida del futuro programma di De Leo, né definiti partecipazioni, accordi, alleanze, ruoli o compiti operativi. Se ne riparla alla convention del 24 settembre al cinema Masetti (già sold out) "per esporre progetti e proposte in vista delle amministrative del 2024".