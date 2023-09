De Leo: "Risvegliamo la bella addormentata"

Rilanciare la città dopo che "in questi anni si è fatto poco e male". E’ partita la campagna di Giuseppe De Leo, espressione del civismo nell’area di centrodestra, che si presenterà come candidato sindaco domenica pomeriggio, alle 16, al Masetti. "Fano – afferma – è come la bella addormentata, è ora di risvegliarla. Non possiamo essere subalterni a Pesaro, i rapporti di collaborazione tra le due città non mancheranno, ma Fano deve esaltare la sua storia e la sua tradizione". Già direttore generale del Comune (era Aguzzi), De Leo si mette " a servizio della città puntando al rilancio economico e turistico, creando nuove opportunità di lavoro per i giovani, demolendo la burocrazia e rilanciando il polo ospedaliero"

De Leo per vincere ha bisogno dei partiti del centrodestra che finora non si sono sbilanciate nei suoi confronti. Non la preoccupa?

"Nonostante si parli anche di altre candidature (il riferimento è a Serfilippi della Lega e ad Aguzzi di FI ndr) non mi sembra che nessuno sia sceso in piazza a loro sostegno. Per fare il sindaco serve coraggio, tanto più che dovremo affrontare il patto di stabilità con il quale ho fatto i conti quando ero direttore generale. Non credo che tutti abbiamo voglia di impegnarsi e affrontare le sfide che attendono Fano. E comunque le scelte imposte dai partiti rischiano di non essere comprese dai cittadini. Ovviamente ho ottimi rapporti con il centrodestra anche se nelle mie liste ci sono tante sensibilità: cittadini, professionisti, imprenditori che escono dagli schemi dei partiti".

Cosa pensa della strada di Gimarra?

"E’ un errore colossale sbancare quella collina, sia dal punto di vista ambientale che della viabilità. Penso che andremo alla revoca della gara (indetta dal Comune per il progetto esecutivo e i lavori ndr). Penso che non ci sarà una ulteriore proroga dei 20 milioni di euro e che faremo di tutto per recuperarli destinandoli alla viabilità di Fenile e a quella di Fano sud".

E del sottopasso di viale Cairoli?

"Il progetto finanziato da Rfi va bene per una stazione ferroviaria, non per viale Cairoli. Bisogna coniugare l’esigenza di un percorso adatto alle persone disabili evitando il taglio indiscriminato dei platani. Va ricontrattato con Rfi un intervento più gentile. Se diventerò sindaco farò una campagna per la riforestazione, piantando alberi la dove sono stati abbattuti".

Il Prg non sarà approvato in questa legislatura: se diventerà sindaco che ne farà del lavoro svolto?

"Il Prg è l’atto amministrativo più importante della città perché ne disegna il futuro. Non si può amministrare, come ha fatto questa giunta, con le varianti. Valuteremo il lavoro svolto ma il Prg sarà ridisegnato ascoltando i cittadini, le imprese, le associazioni".

E cosa pensa del futuro di Aset?

"Aset deve rimanere pubblica pur trovando il sistema di sviluppare i rami d’azienda (gas, acqua, rifiuti ndr)".

Anna Marchetti