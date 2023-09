De Leo sulla cresta di "ordine e disciplina"

La candidatura a sindaco di Giuseppe De Leo mette in "crisi" il centrodestra: al momento è lui a dettare i tempi della campagna elettorale. Dopo la convention di domenica pomeriggio al Masetti, nella quale l’ex direttore generale si è presentato ufficialmente alla città, il prossimo appuntamento sarà la conferenza programmatica senza, però, indicare date certe. "Il programma lo presenteremo – afferma – quando sarà completo il quadro delle alleanze". I temi su cui punta De Leo sono quelli che piacciono al centrodestra ad iniziare dalla micro criminalità tra giovani e adolescenti. "Qualche giorno fa – racconta – ho assistito ad una rissa in centro tra 40-50 ragazzi con l’intervento delle forze di polizia e della polizia locale. Io non faccio la differenza tra italiani ed extracomunitari, dico solo che c’è un senso di impunità che non possiamo tollerare. Dobbiamo essere accoglienti, agire sulla prevenzione, ma dobbiamo aumentare la vigilanza, attivando maggiori servizi e investendo sul personale della polizia locale".

Per quanto riguarda la sanità per De Leo è inammissibile "il depauperamento del Santa Croce". "Marche Nord – aggiunge – è stata una sciagura, bene il rafforzamento di Pergola e Urbino, ma Fano non può essere alleggerita dei suoi reparti, non può perdere i 50 posti di ortopedia a favore di Villa Fastiggi". Poi le critiche pesanti nei confronti dell’attuale sindaco Massimo Seri: "Purtroppo a causa delle divisioni dei partiti (il riferimento è al Pd ndr) non è stato messo nelle condizioni di svolgere il ruolo di sindaco al meglio, si è sempre barcamenato e sulle questioni importanti (come la strada di Gimarra) non ha fatto pesare il suo ruolo di primo cittadino. Se diventerò sindaco la mia stella polare sarà sempre l’interesse dei cittadini e il rispetto del programma". Anche se la Lega insiste sulla candidatura di Serfilippi, il partito non esclude la possibilità di un incontro con De Leo. "Il nostro candidato – afferma il segretario Alessandro Brandoni – resta Luca Serfilippi. Se dovesse rifiutare ci confronteremo con i partiti del centrodestra e con chi come De Leo ha dato la sua disponibilità".

La segretaria di Fratelli d’Italia chiarisce: "Rispettiamo tutte le persone e le candidature, ma appoggeremo solo il candidato che garantirà l’ unità della coalizione di centrodestra". "Su De Leo – aggiunge Enzo Di Tommaso di Forza Italia, che naturalmente indica come candidato sindaco Stefano Aguzzi – si esprimerà la coalizione nel suo insieme". "De Leo – conclude Stefano Pollegioni di Udc – è una persona preparata, valida e che conosce bene la macchina amministrativa. Detto questo la coalizione di centrodestra ancora non si è espressa sul candidato sindaco, ma lo farà a breve". Anna Marchetti