De Marchis, condannato a dipingere. Urbino dedica una sala all’artista

Nuovi dipinti del Settecento a Palazzo Ducale. Da qualche giorno al secondo piano della Galleria Nazionale delle Marche, una delle sale aperte nel 2022, nel normale percorso di visita museale e in un nuovo allestimento, è possibile visitare la piccola sala dedicata alla rappresentazione del paesaggio. La Direzione del museo ha deciso infatti di dedicare l’intero spazio ai dipinti di Alessio De Marchis, di cui la maggior parte appartenuti originariamente alla collezione Albani, grazie alla generosità di Intesa Sanpaolo SpA, che solo qualche mese fa ha concesso in comodato a Palazzo Ducale un cospicuo gruppo di opere che arricchisce ulteriormente la fruizione e la conoscenza dell’arte e della cultura del territorio marchigiano. Così, alle tre opere di De Marchis già esposte in quella stanza, se ne aggiungono adesso altre dieci. Tra i massimi paesaggisti del Settecento italiano, Alessio de Marchis nacque a Napoli nel 1675.

Si trasferì a Roma a soli 8 anni e nella capitale pontificia fu avviato alla pittura di paesaggio da Rosa da Tivoli (pittore tedesco del periodo barocco), rimanendo affascinato dai modi di Gaspard Dughet (artista romano, ma con origini francesi) e lasciando dipinti oggi perduti, come gli affreschi nel Palazzo Ruspoli al Corso e le opere per la famiglia Theodoli. Nel 1721 De Marchis ebbe dei guai con la legge e finì in prigione fino al 1728, quando fu liberato per intercessione del cardinale Annibale Albani, che gli commutò la pena in esilio, incoraggiandolo a trasferirsi a Urbino e affidandogli la decorazione del palazzo di famiglia. A Urbino dipinse per le famiglie più importanti e uno dei suoi capolavori rimasti intatti è il maestoso mobile da sacrestia dell’Oratorio di San Giuseppe. Il paesaggio, raffigurato per secoli solo come sfondo nei dipinti di soggetto religioso o nei ritratti, nel corso del Seicento diviene un vero e proprio genere autonomo con le opere di Paul Brill e Annibale Carracci e con la nascita di una committenza non religiosa.

Il De Marchis alternò paesaggi dalla perenne serenità e chiarezza, in armonia con un ambiente pastorale tipicamente agreste, ad altri dedicati alla natura aspra e selvaggia, raffigurata da rocce a strapiombo, cascate, notturni lunari e incendi, che anticipano il romanticismo.

g. v.