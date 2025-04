De Novellis brilla con gli azzurri. La scuola Pesaro in giro per l’Italia

Ottima prestazione per Luca De Novellis nel match tra le formazioni Under 18 di Italia e Galles, che si è svolto a L’Aquila sabato scorso e terminato 15-7 a favore degli azzurri. Soddisfazione per il movimento rugbistico pesarese che vede un altro prodotto del vivaio giallorosso distinguersi con la maglia azzurra. Per il giovane, in forza alla formazione under 18 della Fiorini Pesaro Rugby, e con numerose presenze anche in prima squadra, prosegue dunque l’esperienza in azzurro.

"Il raduno con il Galles è andato nel migliore dei modi, come squadra ci siamo fatti trovare pronti dal punto di vista mentale e fisico, imponendo le nostre grandi capacità sulla formazione del Regno Unito e portando a casa il risultato di 15 a 7". Racconta De Novellis che continua: "Rispetto al raduno con l’Irlanda che si è svolto a novembre abbiamo riscontrato miglioramenti in molti ambiti, sia fisico che, principalmente, tecnico. In questi mesi nei Centri di Formazione ci siamo allenati con impegno e dedizione per arrivare al calcio d’inizio nella migliore forma fisica e mentale".

In questa stagione sta facendo esperienza anche con la serie A: "Quest’anno ho avuto la grande opportunità di esordire con la serie A della Fiorini Pesaro Rugby e di giocare da titolare. Mi sono trovato da subito bene con la squadra e con i tecnici che mi hanno dato questa occasione. La squadra sta facendo un ottimo campionato, tra le prime del girone Nord/Est, con le migliori squadre del campionato; se affronteremo le ultime partite con la stessa qualità mostrata finora avremo la possibilità di disputare i playoff per un’eventuale promozione".

Sulla esperienze in Nazionale dice: "Come sempre porto a casa i grandi miglioramenti tecnici che acquisisco giocando contro altre grandi formazioni che ci portano a dare il meglio ogni volta, cambiando in positivo il mio stile di gioco, allenando il mio fisico e abituandomi ad affrontare avversari sempre più preparati". Le esperienze in Nazionale proseguono: "Ho da poco ricevuto la convocazione per il Festival Sei Nazioni Under 18, che si terrà in Francia, a Vichy, dal 10 al 18 aprile".

b. t.