De Poli: "Il treno Ravenna-Roma deve fermare anche a Fano"

Sempre meno treni si fermano a Fano. Un disagio per turisti e fanesi che arriva in Parlamento. "Il Governo riveda i piani degli stazionamenti previsti, in modo da consentire che il Frecciabianca Ravenna-Roma effettui delle fermate anche a Fano, che è la terza città della regione Marche per numero di abitanti". A chiederlo è il senatore Udc Antonio De Poli che, a Palazzo Madama, ha rivolto un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. "La città di Fano, ad oggi, è esclusa dalle fermate lungo la linea ferroviaria. Al Governo – continua De Poli – ho espresso delle considerazioni, condivise con il territorio, sulla necessità di dotare la città di Fano di questo importante servizio. Chiediamo che ci sia un approfondimento e che la scelta venga rivista, affinché vengano assicurati ai cittadini fanesi i servizi e le opportunità che meritano". "Nell’interrogazione parlamentare si chiede inoltre di potenziare in generale il servizio ferroviario della Regione Marche, istituendo un collegamento infra-regionale con il Sud garantito da almeno alcuni treni Intercity e di assicurare il decoro e la manutenzione della stazione ferroviaria di Fano che serve un’utenza complessiva di oltre 140.000 abitanti. "Abbiamo il dovere – ha detto De Poli – di lavorare affinché i servizi vengano adeguati e potenziati anche in un’ottica di valorizzazione turistica dei territori"