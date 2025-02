Dear son, danza tra fragilità della vita e forza dell’amore familiare

Teatro, danza e ancora teatro. Pesaro, Urbino e Macerata Feltria ospiteranno allestimenti di grande interesse. Si parte con la danza in scena al Teatro Sanzio di Urbino venerdì sera (ore 21), con lo spettacolo Dear son (foto), coreografia di Simone Repele e Sasha Riva in scena con Anne Jung, su musiche di Gino Paoli, Claudio Villa, Fabrizio de Andrè, Ólafur Arnalds e Arvo Pärt. Uno spettacolo con una coreografia di grande fascino e capacità comunicativa che invita il pubblico a riflettere sulla fragilità della vita e sulla forza dell’amore familiare, anche nei momenti più bui della storia, uno spettacolo di danza che esplora l’incommensurabile dolore provato dai genitori di fronte alla perdita del proprio figlio nel contesto della guerra.

"Per creare un’esperienza artistica personale e coinvolgente – notano i coreografi -, abbiamo scelto di integrare una colonna sonora composta da artisti italiani emblematici del tempo di guerra come Gino Paoli, Claudio Villa e Fabrizio de Andrè, mescolati a composizioni più contemporanee e minimaliste di Ólafur Arnalds e Arvo Pärt. I loro repertori creano paesaggi sonori che attraversano le epoche. Ci auguriamo che Dear son, tocchi il pubblico mettendolo in contatto con il proprio patrimonio familiare". I disegni nel video sono di Gu Jiajun con aiuto di Adèle Vettu, le luci di Alessandro Caso.

Si torna al teatro venerdì 7 al Teatro Battelli di Macerata Feltria con la rassegna Teatri d’Autore. In scena il grande teatro popolare di Essere o non essere di e con Luca Franceschi, una "prodezza teatrale" da oltre 500 repliche in Europa, prodotta dalla Compagnie CreaNova di Bruxelles. Un attore decide di realizzare il sogno della sua vita: riunire in un unico scritto i più grandi monologhi dell’opera di Shakespeare (Amleto, Riccardo III, Otello, Macbeth) per realizzare uno spettacolo sorprendente. Per fare questo è alla ricerca di un personaggo che possa essere all’altezza delle sue ambizioni.

Sabato a Pesaro (Sala della Repubblica, Teatro Rossini alle ore 21), si inaugura la rassegna TeatrOltre con il pluripremiato Tre liriche di Eat the catfish. Spettacolo con Dario Caccuri, Chiara Ferrara e Jacopo Neri che firma anche la regia. Il lavoro esplora il nesso tra amore e paura nell’arco di una relazione di tre anni mescolando elementi narrativi e poetici con una partitura musicale acustica ed elettronica.

C. Sal.