Debiti: sede del Pd venduta all’asta. E c’erano anche abusi edilizi

GABICCE MARE

Gioielli di famiglia, addio. Continua a perdere pezzi il patrimonio immobiliare del Pd. Segno dei tempi che cambiano, ma anche di come la scelta maturata nei primi anni Duemila di affidare i beni degli ex Ds a una rete di fondazioni private, non sia sufficiente a salvare il patrimonio. E di come un partito, che ormai da un decennio ha scelto di essere ‘liquido’, possa arrivare a ridurre drasticamente la presenza sul territorio delle vecchie sezioni che erano il punto storico di ritrovo per gli iscritti. Il tutto, con qualche esito anche inglorioso. E’ il caso della sezione Pd, lungo Strada della Romagna a Gabicce Mare finita all’asta giudiziaria del tribunale di Pesaro lo scorso 9 aprile ad un prezzo base di 25mila e 862euro. Sul locale, una quarantina di metri quadrati di superficie al piano terra con due accessi indipendenti, pendeva dal 2011 un’ipoteca giudiziale derivante da un decreto ingiuntivo e dal 2016 risultava trascritto nel registro dell’ufficiale giudiziario del tribunale di Pesaro il verbale di pignoramento del bene. Nella relazione di stima, risulta incerta anche la conformità urbanistica dell’immobile, la cui costruzione risale al 1960.

"Tale condizione – è scritto nella stima – nasce dal fatto che risultano antitetici i documenti in mano e prodotti dall’amministrazione comunale dove per l’effetto non risulta presente il documento attestante l’autorizzazione alla costruzione e neppure l’abitabilità del fabbricato". Accatastato nel 1971, il locale presenta inoltre numerose difformità edilizie, che lo rendono non conforme, ma regolarizzabile, con un costo di sanatoria stimato intorno ai 17mila euro. Nonostante le criticità, l’altro giorno, l’immobile è stato aggiudicato. Su come si sia arrivati a questo epilogo, sul fronte PD grava il silenzio. Il segretario del circolo di Gabicce Mare, Carmelo Caico, rinvia le responsabilità al livello provinciale. "Noi la sede in questi anni l’abbiamo usata – dice – , ma non sapevamo nulla di tutti questi problemi". Dalla segreteria provinciale, l’accaduto viene attribuito invece alle responsabilità di un tecnico.

Nel frattempo, ad infierire sull’episodio è il presidente del circolo di FdI di Gabicce Mare, Oscar Olmeda. "Non amiamo guardare in casa d’altri – sostiene – ma questa brutta vicenda è la conferma dell’incapacità del PD di gestire il suo patrimonio e di non comportarsi con coerenza con quelli che sostiene che siano i suoi valori. Nell’ultimo consiglio comunale del 2024, la sindaca Marila Girolomoni ha sostenuto di rappresentare un’amministrazione che fa ostruzionismo all’abusivismo edilizio. Peccato – prosegue Olmeda – che sia sorretta politicamente proprio da quel Pd che a Gabicce Mare era proprietario di un locale, che risulta incredibilmente essere non conforme sotto il profilo urbanistico. Un locale, poi, finito addirittura all’asta per debiti".