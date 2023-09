Debutta a Pesaro lo Short Film Festival. Grandi contenuti in mini-pellicole

di Claudio Salvi

Il festival che non c’era. Si chiama Incanto Short Film Festival ed è dedicato ai cortometraggi d’autore. Nato dall’idea di Rebecca Cervato con la collaborazione di Matteo Damiani (due giovani registi, in foto, che dai set di Roma dove vivono, hanno scelto di tornare a lavorare anche nelle Marche), il festival si svolgerà tutto in un giorno: sabato 30 settembre al Cinema Solaris. Per la qualità delle proposte la rassegna già gode di due prestigiosi patrocini: quello della Mostra del nuovo cinema e del Comune di Pesaro. A presentarlo gli stessi registi e il vicesindaco e assessore alla Cultura e alla Bellezza, Daniele Vimini.

"Il festival – come ha spiegato Rebecca Cervato - vuole essere una piattaforma nuova, giovane e innovativa per la proiezione e la discussione di cortometraggi. Uno degli aspetti fondamentali è infatti quello di creare dei momenti di incontro e dialogo con il pubblico da parte di autori e professionisti che hanno lavorato al cortometraggio al fine di condividere idee, storie, riflessioni e scoprire i segreti che stanno dietro la creazione dei loro film". Loda l’iniziativa il vicesindaco Daniele Vimini che vede "una rinascita del cinema nelle sale e, grazie a festival come Incanto, la possibilità di una riconnessione tra pubblico e protagonisti; tra pubblico e autori".

Per autori e registi emergenti che parteciperanno, sarà un’occasione di incontro, per poter parlare e raccontare le genesi delle proprie opere e la propria idea di cinema, dando spazio anche a giovani professionisti della Regione Marche. Diciannove i corti che saranno presentati a partire dalle 14 (ingresso libero). Due, come ha spiegato il direttore artistico Matteo Damiani, le sezioni del festival: Bande à part che raccoglie 10 cortometraggi di formati e generi diversi: animazione, documentari, film sperimentali, opere anomale e sorprendenti. Un contenitore che vuole dare spazio ad autori coraggiosi e provocatori che sperimentano nuove forme, riuscendo sempre ad emozionare e stupire.

E poi la main category (categoria principale) che comprende 9 cortometraggi più "strutturati" e realizzati con budget, mezzi e produzioni più solide. La giornata dello Short Film Festival inizierà come detto alle 14 e sarà ricca di avvenimenti per gli appassionati della settima arte: le proiezioni dei 19 corti italiani e internazionali in concorso (tra i più belli in circolazione) verranno intervallate da varie interviste con gli autori dei cortometraggi e con i professionisti che compongono la giuria. A formare la giuria sono stati chiamati professionisti e tecnici del settore. Tra questi Stefano Malchiodi, (regista David di Donatello 2021 col miglior corto "Anne"), Eva Cela (attrice nel film "Ipersonnia" e nella serie tv Netflix "Briganti, "Esterno notte" di Marco Bellocchio Lorenzo Bagnatori (sceneggiatore vincitore di numerosi premi); Marta Morandini (scenografa e vincitrice anche lei di vari premi); Elettra Pierantoni (regista e sceneggiatrice ed Eugenio Cinti Luciani (direttore della fotografia fanese).

Ospite della serata, oltre ad Eva Cela, sarà anche Vincenzo Nemolato, attore noto al grande e piccolo schermo (ha preso parte ai film di Garrone, dei Taviani, di Alice Rohrwacher e di Pietro Marcello per il film Martin Eden, candidato al Leone d’oro al miglior film). Questa sera anteprima del festival a Fiorenzuola di Focara con Frida Neri ed il suo spettacolo "Dante in musica".