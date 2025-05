Decanto, degustazioni e concerti. Quando la cantina è meglio del teatro

Torna "Decanto - Degustazioni e Concerti nelle cantine del territorio", la stagione concertistica che fa incontrare la musica con i prodotti delle più importanti aziende vitivinicole del territorio. Gli eventi sono previsti a partire dalle ore 19: l’azienda ospitante propone una selezione di vini e la degustazione di prodotti enogastronomici, mentre l’Orchestra Sinfonica G. Rossini ed alcuni artisti ospiti cureranno la colonna sonora dell’evento. Venerdì 20 giugno, all’Azienda Agricola e Frantoio Oleario Marcolini (Villa Betti di Monteciccardo), la voce di Valentina Ariemma sarà protagonista del concerto "Cantastorie: viaggio nella musica leggera", accompagnata dalla Band Sonart, il gruppo nato tra i docenti della Scuola di Musica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini. Un viaggio musicale proposto dal Trio Maestrale sarà al centro del concerto dell’ensemble cameristico formato da violino e violoncello (Henry Domenico Durante e Jacopo Matia Mariotti) e dalla chitarra di Luca Lampis (sabato 28 giugno all’Azienda Agricola Pagliari Gabriele, Montefelcino).

Il cartellone del mese di luglio si aprirà giovedì 3 alla Società Agricola Al Divin Tartufo (Sant’Angelo in Vado), dove il Tritone Acoustic proporrà un omaggio alle più note colonne sonore del cinema. Venerdì 11 luglio torna a Decanto il Rythm’n Jazz Quartet, che proporrà al Conventino di Monteciccardo la fusione di melodie jazz con ritmi del repertorio etno-pop e rock. Venerdì 18 luglio sarà il Trio Vitruvio a proporre al pubblico un’antologia di melodie tratte dal repertorio sinfonico e da celebri colonne sonore. Fabiola Santi al flauto, Colombo Silviotti al violoncello e Franca Moschini alla tastiera, si esibiranno alla Ca’ Virginia Country House & Wellness di Borgo Massano.

Mercoledì 23 luglio alla Cantina Terracruda (Fratte Rosa), il Trio Pop dell’Orchestra Rossini proporrà un omaggio al repertorio di Sting, sia come solista che come membro del gruppo The Police. La voce del celebre cantautore inglese sarà interpretata da Elia Bondi. Chiusura di stagione nel segno della musica rock: la band Odessa si esibirà all’Azienda Agricola De Leyva (Strada della Romagna 8, Pesaro) col concerto "Hard rock legend", in programma domenica 10 agosto. Info direttamente alle cantine mentre il programma dettagliato, comprensivo dei concerti a San Paolo di Jesi (venerdì 13 giugno) e a Ripatransone (1 agosto) è disponibile su www.orchestrarossini.it

ma.ri.to.