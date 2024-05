Decibel e movida . Albergatori: pressing sui candidati: "Regole da rispettare"

Gli albergatori pesaresi hanno incontrato ieri pomeriggio all’hotel Clipper i primi due candidati sindaco di Pesaro, Andrea Biancani e Marco Lanzi, per confrontarsi sullo sviluppo turistico della città.

"Lunedì vedremo anche gli altri due candidati, Pia Perricci e Fabrizio Oliva (che in quanto operatore turistico era presente tra il pubblico) – spiega Paolo Costantini, presidente dell’Apa Hotel – perché pensiamo sia necessario parlare con chi potrà amministrare la città. Abbiamo richiesto un tavolo di confronto costante sul tema del turismo e abbiamo portato le nostre proposte, dallo sviluppo della zona mare ed interventi su viale Trieste, fino all’ordinanza che disciplina gli orari dell’ascolto della musica nei pubblici esercizi, per cui chiediamo il rispetto delle regole e la necessità di una zona quieta dopo un certo orario".

Proprio su quest’ultimo tema si è concentrato Andrea Biancani, candidato sindaco del centrosinistra: "Gli albergatori ci hanno chiesto se avessimo intenzione di modificare l’ordinanza – dice -. Per quanto mi riguarda, per il 2024 non ci saranno variazioni perché non credo sia giusto modificare le regole agli operatori a stagione in corso. Inoltre, è necessario capire quale può essere la reale alternativa, perché bisognerà trovare soluzioni per far divertire i giovani in spazi dove la musica non dia fastidio. Ci siamo inoltre concentrati sulla riqualificazione di viale Trieste. Al momento abbiamo risorse per 150mila euro che saranno destinate alla riqualificazione di palazzi storici, alla realizzazione di nuove scuole ed impianti sportivi. Il prossimo anno, qualora dovesse uscire un nuovo bando, ci concentreremo su viale Trieste". Anche Marco Lanzi, candidato sindaco del centrodestra, si è soffermato sul problema della musica nei locali pubblici: "Gli albergatori segnalano tanti problemi, perché spesso non viene rispettato il limite dei decibel e si crea un grande disturbo. Dobbiamo trovare a Pesaro degli spazi dove i giovani possano divertirsi in sicurezza, rispettando le regole. Siamo convinti che Pesaro debba investire di più nel turismo, affinché diventi una città turistica 365 giorni l’anno, valorizzando luoghi come Rocca Costanza, i mosaici, ma anche le sue eccellenze enogastronomiche. Oggi è impossibile accedere a luoghi di cultura come il Teatro Rossini (se non per spettacoli) e abbiamo perso anche una Bandiera Blu". E conclude: "Andrea Biancani, durante il suo intervento, ha detto che le risorse del Comune sono state investite nella riqualificazione della zona centro e mare. Abbiamo dei forti dubbi, visto che abbiamo sotto i nostri occhi tante zone degradate".

Alice Muri