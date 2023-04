Decisioni semplicemente fuori dal mondo

Roberto

Fiaccarini

Se sei il presidente oppure l’amministratore delegato di una società pubblico-privata come Marche Multiservizi e pensi di meritare un aumento di stipendio tra il 60 e il 70%, dovresti tenere conto di almeno tre cose: la prima è che i cittadini non la penseranno come te; la seconda è che nel mondo esterno le uniche cose aumentate anche ben oltre il 70% sono le bollette del gas e della luce che la tua azienda madre, Hera (come tutte le altre aziende che gestiscono questi servizi), invia da mesi nelle case degli stessi cittadini facendoli imbufalire; la terza è che se dici che gli aumenti sono doverosi perché gli stipendi erano fermi dal 2002, troverai ancora quegli stessi cittadini che ti porteranno le loro buste paga ferme da ben prima mentre tutto nel frattempo costa di più. Detto in altri termini: ci sono motivi di sostanza, di forma e di tempistica che avrebbero dovuto indurre l’assemblea dei soci di Marche Multiservizi a non prendere una decisione di questo tipo (cioè con questi poderosi aumenti percentuali), a non prenderla alla chetichella e non in questo momento.

Sia chiaro che non siamo tra quelli pronti a stracciarsi le vesti – come accade più o meno dalla democrazia di Pericle in poi – ogni volta che si parla di stipendi di politici e amministratori pubblici. Ma ci sono limiti di opportunità oltre i quali non è giusto andare.

Ora, il quasi pentimento del presidente Andrea Pierotti lascia contemporaneamente qualche dubbio e qualche speranza. Il dubbio è legato al fatto che lui dice che era praticamente ignaro dell’aumento che stava per piovergli addosso: un po’ come quando l’ex ministro Claudio Scajola si ritrovò una casa al Colosseo a sua insaputa. La speranza è che il suo ravvedimento per ora a parole diventi davvero operoso e faccia riflettere tutti su una scelta così fuori dal mondo.